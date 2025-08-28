Profissionalizou-se no Real Valladolid em 1987 e foi para o Real Madrid em 1989.

Fernando Ruiz Hierro nasceu em 23 de março de 1968, em Vélez-Málaga, Espanha. Ainda jovem, tentou a sorte no futebol local, mas chegou a ouvir que não tinha nível para seguir carreira. Determinado, insistiu e acabou se profissionalizando pelo Real Valladolid, em 1987. Seu talento chamou a atenção rapidamente, e em 1989 foi contratado pelo Real Madrid, clube em que se transformaria em lenda. O Lance! te conta por onde anda Fernando Hierro.

Com a camisa merengue, Hierro atuou de 1989 a 2003, disputando 601 jogos oficiais e marcando impressionantes 102 gols para um jogador de defesa. Polivalente, podia jogar como zagueiro central, líbero ou volante defensivo, mas surpreendia pelo faro de gol, especialmente em cobranças de falta e jogadas aéreas.

No Madrid, conquistou cinco títulos de La Liga e três Champions League, além de Copas do Rei, Supercopas da Espanha e da UEFA, tornando-se um dos líderes mais respeitados do vestiário. Foi capitão durante anos, sucessor natural de Manolo Sanchís.

Um de seus feitos mais curiosos ocorreu em 2002, quando marcou um hat-trick contra o Zaragoza pela liga — feito raro para um defensor. Apesar de sua idolatria, saiu em 2003 em circunstâncias conturbadas, junto com o técnico Vicente del Bosque, após desentendimentos com a diretoria.

A aventura internacional: Qatar e Inglaterra

Após deixar o Real Madrid, Hierro decidiu viver uma experiência fora da Europa tradicional e assinou com o Al-Rayyan, do Catar, onde atuou por uma temporada (2003–2004). Em seguida, retornou ao continente para defender o Bolton Wanderers, da Inglaterra, em 2004–2005.

Na Premier League, mesmo já veterano, demonstrou qualidade técnica, visão de jogo e liderança. Marcou um gol com a camisa dos ingleses antes de se aposentar, em maio de 2005, aos 37 anos.

Carreira pela seleção espanhola

Hierro foi também um pilar da seleção da Espanha entre 1989 e 2002. Acumulou 89 partidas e 29 gols, números altíssimos para um defensor. Disputou quatro Copas do Mundo (1990, 1994, 1998 e 2002) e duas Eurocopas (1996 e 2000).

Um de seus gols mais lembrados ocorreu nas eliminatórias para a Copa de 1994, contra a Dinamarca. Com a Espanha reduzida a dez homens, Hierro marcou de cabeça o gol da classificação para o Mundial dos EUA.

Foi capitão da seleção até 2002, quando passou a braçadeira para Raúl. Seu estilo competitivo, firme e ao mesmo tempo técnico, marcou uma geração da “Roja” que ainda buscava se firmar entre as potências do futebol mundial.

Do campo à prancheta: treinador e dirigente

Encerrada a carreira de jogador, Hierro migrou para os bastidores do futebol. Em 2007, foi nomeado diretor esportivo da Federação Espanhola, cargo em que permaneceu por quatro anos.

Em 2011, assumiu como diretor de futebol do Málaga, ajudando a estruturar o clube no período em que se classificou para a Champions League pela primeira vez. Depois, retornou ao Real Madrid em 2014 como auxiliar de Carlo Ancelotti, substituindo Zinedine Zidane.

Sua primeira experiência como treinador principal ocorreu no Real Oviedo, em 2016–2017, pela segunda divisão espanhola. O time quase alcançou os playoffs de acesso, mas Hierro deixou o cargo ao fim da temporada.

O grande desafio de sua carreira como técnico aconteceu em 2018, quando, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, assumiu emergencialmente a seleção da Espanha após a demissão de Julen Lopetegui. Apesar de ter conduzido a equipe a uma classificação para as oitavas de final, a eliminação para a Rússia nos pênaltis encerrou sua curta passagem.

Por onde anda Fernando Hierro

Depois da Copa de 2018, Hierro (@fernandohierro) decidiu não seguir como treinador e voltou ao papel de executivo. Em 2022, foi anunciado como diretor esportivo do Chivas Guadalajara, um dos clubes mais tradicionais do México. Lá, trabalhou em reformas estruturais e planejamento esportivo.

Em junho de 2024, deu mais um passo internacional em sua carreira fora da Espanha, ao assumir o cargo de diretor esportivo do Al Nassr, da Arábia Saudita, onde passou a lidar com grandes estrelas globais contratadas pela liga local.

Hoje, Hierro é visto como um dos dirigentes mais influentes do futebol espanhol no exterior, combinando sua experiência como jogador, técnico e gestor para estruturar elencos e desenvolver projetos esportivos.

