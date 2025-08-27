A partida entre Real Madrid e Real Oviedo segue sendo bastante analisada na Espanha. Desta vez, o jornal "Marca" destacou as mudanças promovidas por Xabi Alonso, principalmente a titularidade de Rodrygo na ponta-esquerda, desbancando Vini Jr da posição. Segundo a publicação, essa e outras alterações mostram que, no Real Madrid, quem merecer jogar terá espaço.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Marca elogiou a atuação do Real Madrid, mesmo com uma formação alternativa. Rodrygo, que atravessa momento delicado no clube e vinha perdendo espaço, recebeu minutos justamente no setor em que revelou se sentir mais confortável. Apesar de não ter participado diretamente de gols, o brasileiro teve boa performance e aumentou a disputa pela vaga, que até então era ocupada sem contestação por Vini Jr.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Mesmo com o bom jogo de Rodrygo, Vini Jr entrou em seu lugar e foi decisivo, marcando um gol e dando uma assistência. Para o jornal, a mensagem de Xabi Alonso é clara: não haverá titulares absolutos, e a meritocracia ditará quem entra em campo. Além dos atacantes, houve outras trocas relevantes: Carvajal substituiu Alexander-Arnold, Rüdiger ficou com a vaga de Militão e o jovem Mastantuono ganhou oportunidade no lugar de Brahim.

Jornal também ressaltou Vini Jr

Segundo a publicação, a reserva pode até servir de estímulo para Vini Jr. O camisa 7 não vivia seu melhor momento no clube, e começar no banco teria sido mais um benefício do que um castigo. Ao entrar em campo, o brasileiro mostrou leveza e foi determinante no tempo em que jogou, reforçando seu papel de protagonista no elenco merengue.

