Futebol Internacional

Jornal sobre revezamento entre Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid: ‘Quem merece, joga’

Ambos os brasileiros foram elogiados

Rodrygo e Vini Jr pelo Real Madrid
imagem cameraVini Jr e Rodrygo em ação no Real Madrid (Foto: AFP)
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 27/08/2025
12:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

A partida entre Real Madrid e Real Oviedo segue sendo bastante analisada na Espanha. Desta vez, o jornal "Marca" destacou as mudanças promovidas por Xabi Alonso, principalmente a titularidade de Rodrygo na ponta-esquerda, desbancando Vini Jr da posição. Segundo a publicação, essa e outras alterações mostram que, no Real Madrid, quem merecer jogar terá espaço.

O Marca elogiou a atuação do Real Madrid, mesmo com uma formação alternativa. Rodrygo, que atravessa momento delicado no clube e vinha perdendo espaço, recebeu minutos justamente no setor em que revelou se sentir mais confortável. Apesar de não ter participado diretamente de gols, o brasileiro teve boa performance e aumentou a disputa pela vaga, que até então era ocupada sem contestação por Vini Jr.

Mesmo com o bom jogo de Rodrygo, Vini Jr entrou em seu lugar e foi decisivo, marcando um gol e dando uma assistência. Para o jornal, a mensagem de Xabi Alonso é clara: não haverá titulares absolutos, e a meritocracia ditará quem entra em campo. Além dos atacantes, houve outras trocas relevantes: Carvajal substituiu Alexander-Arnold, Rüdiger ficou com a vaga de Militão e o jovem Mastantuono ganhou oportunidade no lugar de Brahim.

Jornal também ressaltou Vini Jr

Segundo a publicação, a reserva pode até servir de estímulo para Vini Jr. O camisa 7 não vivia seu melhor momento no clube, e começar no banco teria sido mais um benefício do que um castigo. Ao entrar em campo, o brasileiro mostrou leveza e foi determinante no tempo em que jogou, reforçando seu papel de protagonista no elenco merengue.

