A Uefa realiza, nesta quinta-feira (28), o sorteio que define os confrontos da fase de liga da Champions League de 2025/26. O caminho dos times será conhecido através de um software desenvolvido pela entidade para ligar os confrontos entre as 36 equipes qualificadas ao estágio inicial do torneio.

O evento acontecerá a partir de 13h (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco, e o Lance! fará a cobertura completa do sorteio. Porém, antes de sabermos a trilha dos postulantes ao topo do Velho Continente, a redação do Lance! simulou, através de uma tecnologia semelhante, o sorteio europeu. Confira abaixo o resultado!

👀 Disclaimer: como funciona o sorteio?

Antes, os times eram divididos em oito grupos com quatro cada, e os dois melhores de cada chave passavam às oitavas de final. Agora, o caminho é mais árduo: não há mais grupos, apenas uma classificação geral. Os times são divididos em quatro potes, e cada equipe enfrenta duas de cada pote.

Antes, as bolinhas estreladas definiam o caminho dos times. Porém, pela quantidade de especificidades e rodadas do novo formato, seriam necessárias várias horas para o evento. Sem enxergar necessidade nisso, a Uefa desenvolveu um software que, de maneira automática, sorteia os confrontos, rodadas e mandos.

Vale indicar que o único bloqueio de enfrentamento para a fase de liga é o de nacionalidade. Ou seja, times de mesmo país não podem se enfrentar, independente de estarem no mesmo pote ou não. Há também um limite de confrontos com dois times de um mesmo país. Apesar disso, a intenção da entidade máxima do futebol europeu é maximizar a quantidade de clássicos internacionais, o que foi visto e bem-recebido pelo público em 2024/25.

3️⃣6️⃣ A simulação do sorteio da Champions League de 2025/26 pelo Lance!

Primeiro, escolher as bolinhas dos componentes do pote 1 da Champions (PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona), e ao sortear uma, o software distribui de maneira aleatória os confrontos no sorteio.

🫙 Primeira bolinha escolhida (de 1 a 9): 4

✅ Time: CHELSEA

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ Borussia Dortmund (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Ajax (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Copenhague (F)

🫙 Segunda bolinha escolhida (de 1 a 8): 8

✅ Time: BARCELONA

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern de Munique (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Bayer Leverkusen (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Qarabag (C)

⚽ Union St. Gilloise (F)

🫙 Terceira bolinha escolhida (de 1 a 7): 5

✅ Time: BAYERN DE MUNIQUE

ADVERSÁRIOS

⚽ Paris Saint-Germain (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Arsenal (C)

⚽ Atlético de Madrid (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Tottenham (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Qarabag (F)

🫙 Quarta bolinha escolhida (de 1 a 6): 2

✅ Time: INTER DE MILÃO

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Real Madrid (F)

⚽ Atlético de Madrid (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ Olympique de Marselha (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Galatasaray (C)

⚽ Newcastle (F)

🫙 Quinta bolinha escolhida (de 1 a 5): 2

✅ Time: LIVERPOOL

ADVERSÁRIOS

⚽ Borussia Dortmund (C)

⚽ Paris Saint-Germain (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Villarreal (F)

⚽ Bodo/Glimt (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Kairat (F)

🫙 Sexta bolinha escolhida (de 1 a 4): 4

✅ Time: PARIS SAINT-GERMAIN

ADVERSÁRIOS

⚽ Liverpool (C)

⚽ Bayern de Munique (F)

⚽ Club Brugge (C)

⚽ Arsenal (F)

⚽ Sporting (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Copenhague (C)

⚽ Pafos (F)

🫙 Sétima bolinha escolhida (de 1 a 3): 3

✅ Time: BORUSSIA DORTMUND

ADVERSÁRIOS

⚽ Chelsea (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ PSV Eindhoven (F)

⚽ Kairat (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

🫙 Oitava bolinha escolhida (de 1 a 2): 1

✅ Time: MANCHESTER CITY

ADVERSÁRIOS

⚽ Real Madrid (C)

⚽ Inter de Milão (F)

⚽ Eintracht Frankfurt (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ Napoli (C)

⚽ Olympique de Marselha (F)

⚽ Athletic Bilbao (C)

⚽ Galatasaray (F)

🫙 Bolinha restante: 1

✅ Time: REAL MADRID

ADVERSÁRIOS

⚽ Inter de Milão (C)

⚽ Manchester City (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Eintracht Frankfurt (F)

⚽ PSV Eindhoven (C)

⚽ Bodo Glimt (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Monaco (F)

Depois, escolher as bolinhas dos componentes do pote 2 da Champions (Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt e Club Brugge), e ao sortear uma, o software distribui de maneira aleatória os confrontos no sorteio, levando em consideração os que já foram definidos no passo 1.

🫙 Primeira bolinha escolhida (de 1 a 9): 5

✅ Time: CLUB BRUGGE

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ Paris Saint-Germain (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Atlético de Madrid (F)

⚽ PSV Eindhoven (C)

⚽ Bodo/Glimt (F)

⚽ Qarabag (C)

⚽ Newcastle (F)

🫙 Segunda bolinha escolhida (de 1 a 8): 8

✅ Time: VILLARREAL

ADVERSÁRIOS

⚽ Liverpool (C)

⚽ Borussia Dortmund (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Arsenal (F)

⚽ Bodo/Glimt (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Galatasaray (F)

🫙 Terceira bolinha escolhida (de 1 a 7): 6

✅ Time: ATALANTA

ADVERSÁRIOS

⚽ Borussia Dortmund (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Bayer Leverkusen (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Olympique de Marselha (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Monaco (F)

🫙 Quarta bolinha escolhida (de 1 a 6): 3

✅ Time: JUVENTUS

ADVERSÁRIOS

⚽ Chelsea (C)

⚽ Real Madrid (F)

⚽ Eintracht Frankfurt (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ Sporting (C)

⚽ Tottenham (F)

⚽ Copenhague (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

🫙 Quinta bolinha escolhida (de 1 a 5): 4

✅ Time: EINTRACHT FRANKFURT

ADVERSÁRIOS

⚽ Real Madrid (C)

⚽ Manchester City (F)

⚽ Arsenal (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ Olympique de Marselha (C)

⚽ PSV Eindhoven (F)

⚽ Athletic Bilbao (C)

⚽ Union St. Gilloise (F)

🫙 Sexta bolinha escolhida (de 1 a 4): 2

✅ Time: BAYER LEVERKUSEN

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Atlético de Madrid (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Kairat (C)

⚽ Qarabag (F)

🫙 Sétima bolinha escolhida (de 1 a 3): 1

✅ Time: ARSENAL

ADVERSÁRIOS

⚽ Paris Saint-Germain (C)

⚽ Bayern de Munique (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Eintracht Frankfurt (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ Ajax (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Copenhague (F)

🫙 Oitava bolinha escolhida (de 1 a 2): 1

✅ Time: BENFICA

ADVERSÁRIOS

⚽ Inter de Milão (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Villarreal (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Galatasaray (C)

⚽ Kairat (F)

🫙 Bolinha restante: 1

✅ Time: ATLÉTICO DE MADRID

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern de Munique (C)

⚽ Inter de Milão (F)

⚽ Club Brugge (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ Napoli (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Pafos (F)

Depois, escolher as bolinhas dos componentes do pote 3 da Champions (Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt e Olympique de Marselha), e ao sortear uma, o software distribui de maneira aleatória os confrontos no sorteio, levando em consideração os que já foram definidos nos passos 1 e 2.

🫙 Primeira bolinha escolhida (de 1 a 9): 7

✅ Time: TOTTENHAM

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern de Munique (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ Napoli (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Kairat (C)

⚽ Monaco (F)

🫙 Segunda bolinha escolhida (de 1 a 8): 5

✅ Time: SLAVIA PRAGA

ADVERSÁRIOS

⚽ Liverpool (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Bodo/Glimt (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

🫙 Terceira bolinha escolhida (de 1 a 7): 2

✅ Time: AJAX

ADVERSÁRIOS

⚽ Chelsea (C)

⚽ Bayern de Munique (F)

⚽ Arsenal (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Olympique de Marselha (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Copenhague (C)

⚽ Union St. Gilloise (F)

🫙 Quarta bolinha escolhida (de 1 a 6): 5

✅ Time: PSV EINDHOVEN

ADVERSÁRIOS

⚽ Borussia Dortmund (C)

⚽ Real Madrid (F)

⚽ Eintracht Frankfurt (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Qarabag (C)

⚽ Copenhague (F)

🫙 Quinta bolinha escolhida (de 1 a 5): 3

✅ Time: BODO/GLIMT

ADVERSÁRIOS

⚽ Real Madrid (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Club Brugge (C)

⚽ Villarreal (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Pafos (F)

🫙 Sexta bolinha escolhida (de 1 a 4): 1

✅ Time: OLYMPIQUE DE MARSELHA

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Inter de Milão (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Eintracht Frankfurt (F)

⚽ Sporting (C)

⚽ Ajax (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Newcastle (F)

🫙 Sétima bolinha escolhida (de 1 a 3): 2

✅ Time: NAPOLI

ADVERSÁRIOS

⚽ Paris Saint-Germain (C)

⚽ Manchester City (F)

⚽ Bayer Leverkusen (C)

⚽ Atlético de Madrid (F)

⚽ PSV Eindhoven (C)

⚽ Tottenham (F)

⚽ Galatasaray (C)

⚽ Qarabag (F)

🫙 Oitava bolinha escolhida (de 1 a 2): 1

✅ Time: OLYMPIACOS

ADVERSÁRIOS

⚽ Inter de Milão (C)

⚽ Borussia Dortmund (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Arsenal (F)

⚽ Bodo/Glimt (C)

⚽ PSV Eindhoven (F)

⚽ Athletic Bilbao (C)

⚽ Kairat (F)

🫙 Bolinha restante: 1

✅ Time: SPORTING

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ Paris Saint-Germain (F)

⚽ Atlético de Madrid (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Olympique de Marselha (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Galatasaray (F)

Depois, escolher as bolinhas dos componentes do pote 4 da Champions (Copenhague, Monaco, Galatasaray, Union St. Gilloise, Qarabag, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos e Kairat), e ao sortear uma, o software distribui de maneira aleatória os confrontos no sorteio, levando em consideração os que já foram definidos nos passos 1, 2 e 3.

🫙 Primeira bolinha escolhida (de 1 a 9): 6

✅ Time: PAFOS

ADVERSÁRIOS

⚽ Paris Saint-Germain (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Atlético de Madrid (C)

⚽ Arsenal (F)

⚽ Bodo/Glimt (C)

⚽ Slavia Praga (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Galatasaray (F)

🫙 Segunda bolinha escolhida (de 1 a 8): 8

✅ Time: QARABAG

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern de Munique (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Bayer Leverkusen (C)

⚽ Club Brugge (F)

⚽ Napoli (C)

⚽ PSV Eindhoven (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Kairat (F)

🫙 Terceira bolinha escolhida (de 1 a 7): 4

✅ Time: UNION ST. GILLOISE

ADVERSÁRIOS

⚽ Barcelona (C)

⚽ Chelsea (F)

⚽ Eintracht Frankfurt (C)

⚽ Villarreal (F)

⚽ Ajax (C)

⚽ Olympique de Marselha (F)

⚽ Copenhague (C)

⚽ Monaco (F)

🫙 Quarta bolinha escolhida (de 1 a 6): 2

✅ Time: NEWCASTLE

ADVERSÁRIOS

⚽ Inter de Milão (C)

⚽ Real Madrid (F)

⚽ Club Brugge (C)

⚽ Atalanta (F)

⚽ Olympique de Marselha (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Athletic Bilbao (C)

⚽ Qarabag (F)

🫙 Quinta bolinha escolhida (de 1 a 5): 1

✅ Time: GALATASARAY

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Inter de Milão (F)

⚽ Villarreal (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ Sporting (C)

⚽ Napoli (F)

⚽ Pafos (C)

⚽ Copenhague (F)

🫙 Sexta bolinha escolhida (de 1 a 4): 4

✅ Time: KAIRAT

ADVERSÁRIOS

⚽ Liverpool (C)

⚽ Borussia Dortmund (F)

⚽ Benfica (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ Olympiacos (C)

⚽ Tottenham (F)

⚽ Qarabag (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

🫙 Sétima bolinha escolhida (de 1 a 3): 3

✅ Time: ATHLETIC BILBAO

ADVERSÁRIOS

⚽ Borussia Dortmund (C)

⚽ Manchester City (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Eintracht Frankfurt (F)

⚽ Slavia Praga (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Kairat (C)

⚽ Newcastle (F)

🫙 Oitava bolinha escolhida (de 1 a 2): 1

✅ Time: MONACO

ADVERSÁRIOS

⚽ Real Madrid (C)

⚽ Bayern de Munique (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Atlético de Madrid (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Bodo/Glimt (F)

⚽ Union St. Gilloise (C)

⚽ Pafos (F)

🫙 Bolinha restante: 1

✅ Time: COPENHAGUE

ADVERSÁRIOS

⚽ Chelsea (C)

⚽ Paris Saint-Germain (F)

⚽ Arsenal (C)

⚽ Juventus (F)

⚽ PSV Eindhoven (C)

⚽ Ajax (F)

⚽ Galatasaray (C)

⚽ Union St. Gilloise (F)

Veja como ficou o calendário da Champions League na simulação do sorteio realizada do Lance! (Foto: Reprodução)

