Por onde anda Tim Cahill, ex-meia da Austrália?

Timothy Filiga Cahill nasceu em 6 de dezembro de 1979, em Sydney, e desde cedo demonstrou paixão pelo futebol. Filho de pai inglês/irlandês e mãe samoana, cresceu em um ambiente multicultural que influenciou sua mentalidade competitiva e sua visão de mundo. Apesar de ter praticado também o rugby durante a infância, foi com a bola nos pés que construiu uma trajetória lendária. O Lance! conta por onde anda Tim Cahill.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Começo na Austrália

Na adolescência, enfrentou inúmeras dificuldades financeiras. Sua família contraiu dívidas para que pudesse se mudar para a Inglaterra e tentar a sorte como profissional. Esse sacrifício moldou sua personalidade: resiliente, disciplinada e guiada pelo trabalho árduo. Desde cedo, Cahill aprendeu a valorizar cada oportunidade, o que seria fundamental em sua carreira.

A aposta deu resultado. Após destacar-se no futebol amador australiano, chegou ao Millwall, clube inglês onde iniciou sua carreira profissional. Foi lá que conquistou espaço e chamou atenção por seu estilo agressivo, pela presença constante na área e pela capacidade de decidir jogos importantes. Sua atuação na campanha que levou o Millwall à final da FA Cup em 2004 foi o ponto de virada para sua carreira internacional.

continua após a publicidade

Logo em seguida, veio a transferência para o Everton, da Premier League, onde se tornou um dos maiores ídolos modernos do clube. Em oito temporadas, disputou mais de 200 partidas e marcou mais de 50 gols, sempre sendo decisivo em clássicos e em confrontos importantes. O “Tiny Tim”, como ficou conhecido, ganhou o respeito da torcida e se consolidou como um dos australianos mais bem-sucedidos a atuar no futebol europeu.

Na seleção australiana, sua trajetória foi ainda mais marcante. Foram 108 jogos e 50 gols, recorde histórico do país. Foi o primeiro jogador australiano a marcar em uma Copa do Mundo e deixou sua marca em três edições do torneio (2006, 2010 e 2014). Além disso, protagonizou gols icônicos, como o voleio contra a Holanda em 2014, considerado um dos mais belos da história do Mundial.

continua após a publicidade

Por onde anda Tim Cahill

Depois de se aposentar dos gramados em 2019, Cahill (@tim_cahill) seguiu envolvido no esporte e nos negócios. Tornou-se comentarista da BBC Sport e da Sky Sports, participou como embaixador da UNICEF e investiu em academias de futebol em Dubai e na Austrália.

Em 2021, passou a integrar o conselho do K.A.S. Eupen, clube belga vinculado ao grupo Aspire. No ano seguinte, foi anunciado como dirigente do XE Sports Group, equipe ligada à Extreme E, categoria internacional de automobilismo sustentável.

Já em 2024, ganhou destaque ao ser nomeado assessor pessoal de Tunku Ismail Idris, príncipe herdeiro de Johor, na Malásia, com funções voltadas a relações esportivas e diplomáticas. Hoje, Cahill é visto como dirigente global, conselheiro e empresário com atuação diversificada.

Clubes que Tim Cahill defendeu

A carreira de Cahill começou no Millwall, clube inglês pelo qual atuou de 1998 a 2004, disputando mais de 200 jogos e ajudando o time a chegar à final da FA Cup em 2004.

No mesmo ano, transferiu-se para o Everton, onde viveu sua fase mais marcante. Foram oito temporadas no clube de Liverpool, mais de 200 partidas e mais de 50 gols. Ídolo da torcida, ganhou o apelido de “Tiny Tim” e foi inclusive indicado ao Ballon d’Or de 2006, feito raro para jogadores australianos.

Após deixar a Inglaterra em 2012, Cahill jogou no New York Red Bulls, sendo protagonista na MLS e dono do gol mais rápido da liga por dois anos. Depois, defendeu os chineses Shanghai Shenhua e Hangzhou Greentown, antes de retornar ao seu país para jogar pelo Melbourne City, onde conquistou a Copa da Austrália em 2016.

Nos últimos anos de carreira, voltou ao Millwall em 2018 e encerrou a trajetória no futebol indiano, vestindo a camisa do Jamshedpur. Somando todas as passagens, acumulou 599 jogos e 150 gols em clubes.