Antony revela recusa do Bayern: ‘eu disse que tinha a palavra do Betis’
No último dia da janela, atacante recusa oferta salarial maior do clube alemão
Antony foi anunciado oficialmente como reforço do Betis na última segunda-feira (1). O atacante revelou que recebeu oferta do Bayern de Munique, mas escolheu permanecer no clube espanhol, onde viveu bom momento na última temporada.
Em entrevista ao programa espanhol 'El Partidazo del Cope', Antony revelou que recebeu uma proposta salarial do Bayern que poderia ter dobrado seu salário no clube alemão. Entretanto, o jogador de 25 anos manteve sua palavra e retornou ao Betis
— Eu falei com o Bayern, não sei se era 7 milhões de euros, mas eu disse que tinha a palavra do Betis e que era 95% de certeza, e que eu respeitaria minha palavra. Eu me sinto confortável tomando essa decisão porque sou muito feliz aqui. Mais de cinco times me ligaram. — comentou o atacante
Antony também reforçou a relação de carinho com o clube espanhol. Em sua chegada, o atacante brasileiro foi recebido com festa dos torcedores béticos na saída aeroporto.
— Minha família está muito feliz; é muito difícil ficar longe deles, e tem sido muito difícil ficar sozinho no hotel por mais de 40 dias. Minha esposa estava esperando em Sevilha, e eu disse a ela que minha primeira opção era o Betis. - completou Antony
Passagem de Antony pelo Betis
A relação com o Betis foi fundamental para a escolha de Antony. O jogador chegou por empréstimo junto ao Manchester United em fevereiro de 2025. Em apenas seis meses, o atacante marcou nove gols, anotou cinco assistências e ganhou a simpatia da torcida.
O brasileiro foi peça chave para o de sucesso da equipe da Andaluzia na temporada 24/25. O time de Manuel Pellegrini chegou à final da Conference League, onde perdeu por 4 a 1 para o Chelsea, e conquistou vaga para a Europa League via La Liga
O acordo de compra de Antony pelo Betis foi fechado nas últimas horas da janela de transferência. A equipe da Andaluzia pagou 22 milhões de euros fixos, com 3 milhões de euros variáveis, ao United por 50% dos direitos econômicos do atacante, sendo válido por cinco temporadas com o clube espanhol.
