Ídolo do Manchester United critica Ruben Amorim sobre uso de jovem estrela
Meia joga por apenas 24 minutos na derrota para o Brentford
Em entrevista para o "Manchester Evening News", Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United, alertou o técnico Ruben Amorim sobre a necessidade de dar mais espaço ao jovem meio-campista Kobbie Mainoo, de 20 anos, no Manchester United. Para o ex-zagueiro, o clube pode perder um talento promissor se continuar limitando seus minutos em campo.
Neste sábado (27), Manchester United perdeu para o Brentford por 3 a 1 com uma atuação de gala de Igor Thiago. O atacante brasileiro marcou dois gols no primeiro tempo e garantiu a segunda vitória dos Bees na Premier League.
Na derrota para o Brentford, Kobbie Mainoo começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. O técnico Ruben Amorim deu apenas 24 minutos de jogo para o jovem inglês. Para Ferdinand, o atleta corre o risco de deixar Old Trafford caso não receba mais oportunidades.
— Não quero ver Kobbie Mainoo vestindo nenhuma outra camisa que não seja a da Inglaterra ou do Manchester United, simples assim. Se ele já estava se agitando para sair por empréstimo agora, se não estiver jogando em janeiro, vai bater ainda mais forte na porta para conseguir minutos — afirmou Ferdinand
— Se o pensamento for a longo prazo para o Manchester United, acho que o clube precisa encontrar uma forma de colocar esse garoto no time. Ele é um talento enorme. Existe outra forma de encaixá-lo no time? O que ele precisa fazer? Isso é o mais importante para mim — finalizou o ex-zagueiro
Próximos jogos do Manchester United
Com a derrota, os Red Devils estão na décima segunda posição da Premier League com apenas 6 pontos em seis partidas. No próximo sábado (4), a equipe de Ruben Amorim encara o Sunderland no Old Trafford, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.
