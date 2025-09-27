Gol de Julián Alvarez contra o Real Madrid viraliza: ‘Chamaram de enganação’

O Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 5 a 2, neste sábado (27), por 5 a 2, no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante Julián Alvarez foi o principal nome do time colchonero na goleada ao marcar dois gols, sendo que, um deles, de falta, vilarizou nas redes sociais.

O gol que chamou atenção dos torcedores aconteceu durante a segunda etapa. Na ocasião, o Atlético de Madrid já vencia o confronto por 3 a 2. Foi então, que em uma falta na intermediária, Julián Alvarez acertou um chute preciso, que parou no ângulo do goleiro Courtois.

O lance viralizou de maneira rapida nas redes sociais. Europeus e brasileiros se surpreenderam e elogiaram a qualidade da batida do argentino. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: Meu Deus do céu Julián Alvarez. Que jogador você é.

Tradução: O gol do Julián Alvarez por esse ângulo

Texto por: Emive Ferreira

Os rivais da capital espanhola se enfrentaram em duelo válido pela 7˚ rodada de La Liga com o Atlético saindo vencedor depois de uma sequência de três empates entre as equipes nas partidas válidas pelo Campeonato Espanhol. Os gols da partida foram marcados por Le Normand, Sorloth, Álvarez (2) e Griezmann, para o Atlético, e por Mbappé e Arda Guler para o Real Madrid.

Com a vitória, o time de Diego Simeone alcança a 5˚ colocação com 12 pontos, enquanto a equipe de Xabi Alonso estaciona com 18 pontos na liderança, mas podendo ser ultrapassada pelo Barcelona no domingo, caso os comandados de Hansi Flick vençam a Real Sociedad.

