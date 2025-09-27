Quem é Igor Thiago, carrasco do Manchester United na Premier League?
Atacante é o destaque do Brentford na Premier League.
- Matéria
- Mais Notícias
Neste sábado (27), O Brentford venceu o Manchester United por 3 a 1 com uma atuação de gala de Igor Thiago. O atacante brasileiro marcou dois gols no primeiro tempo e garantiu a segunda vitória dos Bees na Premier League
Relacionadas
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/09/2025)
Onde Assistir27/09/2025
- Seleção Brasileira
Copa do Mundo Sub-20: veja as joias em destaque na competição
Seleção Brasileira27/09/2025
- Futebol Internacional
Clube tradicional da França corre risco de falência; entenda
Futebol Internacional26/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Igor Thiago foi o responsável pela terceira derrota do Manchester na Premier League. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o ex-atacante do Cruzeiro marcou o gol inaugural da partida após escapar da marcação. Em seguida, aos 20 minutos de jogo, o brasileiro de 24 anos aproveitou sobra de bola na pequena área e anotou o segundo gol da partida. Sesko descontou para o United e Jensen finalizou o confronto. O duelo terminou 3 a 1 para os Bees
Quem é Igor Thiago?
Igor Thiago nasceu em Gama, no Distrito Federal. Sua primeira chance veio nas categorias de base do Futebol Clube Verê, no interior do Paraná, onde começou a se destacar. O desempenho chamou a atenção do Cruzeiro, que o integrou à base e depois ao time profissional. Pelo clube mineiro, Igor disputou cerca de 64 partidas e marcou 10 gols.
➡️Web reage à atuação de ex-Cruzeiro contra Manchester United: ‘Seleção’
Em 2022, foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária. Igor conseguiu se firmar e teve grande destaque na temporada 2022/23, quando marcou cerca de 20 gols em 50 jogos.
Em julho de 2023, Igor Thiago foi vendido para o Club Brugge, da Bélgica, por 8 milhões de euros. No clube belga, foi o brasileiro com mais gols marcados na temporada europeia em determinado momento. Suas atuações chamaram atenção de clubes da Premier League, e em julho de 2024 o Brentford, anunciou sua contratação. Na temporada atual, o atacante tem cinco gols em sete partida com a camisa 9 dos Bees.
Próximos jogos do Manchester United
Com a derrota, os Red Devills estão na décima segunda posição da Premier League com apenas 6 pontos em seis partidas. No próximo sábado (4), a equipe de Ruben Amorim encara o Sunderland no Old Trafford, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.
Já o Brentford encara o Manchester City, do próximo domingo (5), Gtech Community Stadium, às 12h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Premier League.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias