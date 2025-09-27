Neste sábado (27), O Brentford venceu o Manchester United por 3 a 1 com uma atuação de gala de Igor Thiago. O atacante brasileiro marcou dois gols no primeiro tempo e garantiu a segunda vitória dos Bees na Premier League

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Igor Thiago foi o responsável pela terceira derrota do Manchester na Premier League. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o ex-atacante do Cruzeiro marcou o gol inaugural da partida após escapar da marcação. Em seguida, aos 20 minutos de jogo, o brasileiro de 24 anos aproveitou sobra de bola na pequena área e anotou o segundo gol da partida. Sesko descontou para o United e Jensen finalizou o confronto. O duelo terminou 3 a 1 para os Bees

continua após a publicidade

Igor Thiago, autor de dois gols na Brentford na vitória sobre o Manchester United pela Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)

Quem é Igor Thiago?

Igor Thiago nasceu em Gama, no Distrito Federal. Sua primeira chance veio nas categorias de base do Futebol Clube Verê, no interior do Paraná, onde começou a se destacar. O desempenho chamou a atenção do Cruzeiro, que o integrou à base e depois ao time profissional. Pelo clube mineiro, Igor disputou cerca de 64 partidas e marcou 10 gols.

➡️Web reage à atuação de ex-Cruzeiro contra Manchester United: ‘Seleção’

Em 2022, foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária. Igor conseguiu se firmar e teve grande destaque na temporada 2022/23, quando marcou cerca de 20 gols em 50 jogos.

continua após a publicidade

Em julho de 2023, Igor Thiago foi vendido para o Club Brugge, da Bélgica, por 8 milhões de euros. No clube belga, foi o brasileiro com mais gols marcados na temporada europeia em determinado momento. Suas atuações chamaram atenção de clubes da Premier League, e em julho de 2024 o Brentford, anunciou sua contratação. Na temporada atual, o atacante tem cinco gols em sete partida com a camisa 9 dos Bees.

Próximos jogos do Manchester United

Com a derrota, os Red Devills estão na décima segunda posição da Premier League com apenas 6 pontos em seis partidas. No próximo sábado (4), a equipe de Ruben Amorim encara o Sunderland no Old Trafford, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.

Já o Brentford encara o Manchester City, do próximo domingo (5), Gtech Community Stadium, às 12h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Premier League.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.