Web reage à atuação de ex-Cruzeiro contra Manchester United: ‘Seleção’

Atacante marcou dois gols na vitória do Brentford contra os Red Devils

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/09/2025
11:23
Brasileiro Igor Thiago e zagueiro Harry Maguire (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
O Manchester United sofreu sua terceira rodada nesta temporada da Premier League, e desta vez com participação de um brasileiro ainda pouco conhecido por grande parte do público. O atacante Igor Thiago marcou dois gols na vitória do Brentford por 3 a 1 sobre os Red Devils. O jogador de 24 anos foi revelado pelas categorias de base do Cruzeiro e está na Europa desde 2022, quando foi vendido para o Ludogorets, da Bulgária.

Veja reações aos gols de Igor Thiago

Como foi o jogo entre Brentford e Manchester United

Com gols de Igor Thiago (2) e Mathias Jensen, o Brentford saiu vencedor sobre o Manchester United com o placar de 3 a 1. O gol dos Red Devils foi marcado por Benjamin Sesko, que marcou pela primeira vez em seu novo clube.

Com a vitória, a equipe de Keith Andrews subiu à 12˚ colocação com sete pontos. Enquanto, o time de Ruben Amorim estacionou em 13˚, com os mesmos sete pontos.

Bruno Fernandes perdeu um pênalti na derrota do Manchester United para o Brentford por 3 a 1 (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Bruno Fernandes criticado por ex-jogador

A crise de resultados do Manchester United estendeu-se para a esfera de liderança do elenco, com a decisão de alterar o capitão da equipe sendo alvo de críticas, mesmo após anos da decisão. O ex-jogador inglês Gabby Agbonlahor, atualmente comentarista do veículo "talkSPORT", questionou a mudança da braçadeira de Harry Maguire para Bruno Fernandes, afirmando que o português não possui o perfil de liderança para o cargo.

— Não sei por que tiraram a capitania de Harry Maguire. Bruno Fernandes não é um líder, ele é um grande jogador. Eu olhava para Harry Maguire no jogo contra o Chelsea e ele estava lá, sendo físico e agressivo. Ele fala com os companheiros, é um líder nato — afirmou Agbonlahor.

