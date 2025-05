Na véspera de um dos jogos mais importantes da temporada, o lendário goleiro do CSKA Moscou, Igor Akinfeev, fez um apelo à torcida. Capitão da equipe desde 2003, o veterano convocou os torcedores para lotarem o estádio nesta quarta-feira, 14 de maio, na partida decisiva contra o Zenit pela final da Copa da Rússia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Amigos, finalizamos agora o último treino antes do jogo de volta contra o Zenit. Sabemos que o estádio estará cheio. Então venham, estamos esperando vocês. Apoiem o nosso time. Até breve! - declarou Akinfeev em vídeo publicado no seu canal pessoal no Telegram.

continua após a publicidade

Apesar da derrota por 2 a 0 no primeiro confronto em São Petersburgo, o CSKA ainda acredita na virada diante de sua torcida. A partida, que será disputada às 19h30 no horário de Moscou (13h30 de Brasília), vale uma vaga no superfinal da FONBET Copa da Rússia.

Igor Akinfeev em ação pela seleção da Rússia (Foto: Reprodução)

Akinfeev, que disputou 27 partidas nesta temporada e ficou 12 jogos sem sofrer gols, é visto como um símbolo do clube moscovita. O ex-treinador de base e atual comentarista, Ajem, elogiou a longevidade e consistência do goleiro

continua após a publicidade

- Já na primeira vez que o vi treinar, sabia que ele seria o melhor do país. Agora, nada mais me surpreende. Desejo que ele alcance a marca de 1.000 jogos na carreira - e acho que conseguirá - afirmou o ex-treinador.

➡️Luiz Henrique explica por que recusou Premier League para acertar com clube russo

Números de Igor Akinfeev na carreira

🥅840 jogos

⚽772 gols sofridos (0.9 por jogo)

🧤346 jogos sem sofrer gols (41%)

🏆21 títulos

Duelo brasileiro: Moisés x Luiz Henrique esquenta confronto na Rússia

Além da rivalidade entre dois dos maiores clubes da Rússia, o confronto traz um ingrediente especial para os torcedores brasileiros: o embate entre os compatriotas Moisés e Luiz Henrique. Ambos com passagem pelo Botafogo, os dois agora se enfrentam em lados opostos num dos jogos mais importantes do calendário russo.

➡️Guerra, clima e idioma: lateral detalha adaptação à Rússia

Moisés, atualmente no CSKA, é um dos pilares do time moscovita. O lateral-esquerdo, que também jogou por Internacional e Corinthians, chegou ao clube em 2021 e desde então vem acumulando boas atuações. Recentemente, atingiu a marca de 100 jogos com a camisa vermelha e azul e agora busca o segundo título de Copa da Rússia pelo time, após a conquista em 2022/23.

- A gente chega forte, com respeito ao adversário. Temos um elenco qualificado e vamos lutar pelos nossos objetivos - disse Moisés.

Já Luiz Henrique está em início de trajetória no futebol europeu. Após ser eleito Rei da América em 2024, o atacante trocou o Botafogo pelo Zenit no fim do ano passado. Em pouco tempo, conquistou espaço no elenco comandado por Sergey Semak, tendo participado diretamente de quatro gols (dois gols e duas assistências) em dez jogos disputados. Na ida da final contra o CSKA, foi peça-chave ao sofrer o pênalti que abriu caminho para a vitória por 2 a 0.

- Muitos não conhecem, mas fiquei impressionado com a estrutura do clube e o nível dos jogos. É um campeonato de alto nível - afirmou Luiz Henrique.

Apesar da rivalidade, o respeito entre os brasileiros é mútuo. Moisés destacou a importância da chegada de jogadores como Luiz Henrique para aumentar a visibilidade do futebol russo, e reconheceu que o duelo promete ser equilibrado.

- Ele chegou e já está se destacando. Isso é ótimo para o futebol russo, atrai visibilidade. Acho que será um duelo interessante. A gente se conhece, mas dentro de campo é cada um pelo seu lado - declarou Moisés

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.