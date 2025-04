O lateral-esquerdo Moisés vive um momento especial com a camisa do CSKA Moscou. Na última quarta-feira (16), o brasileiro completou sua 100ª partida pelo clube no empate em 0 a 0 com o Dínamo Moscou, resultado que garantiu a equipe na final da Copa da Rússia graças à vitória por 2 a 1 no jogo de ida. Em grande fase na temporada 2024–25, Moisés soma 30 partidas, 3 gols e atuações consistentes, sendo peça-chave tanto no sistema defensivo quanto nas transições ofensivas da equipe.

— Chegar a 100 jogos com essa camisa é uma honra enorme. Estou muito feliz por alcançar esse número justamente em um jogo tão importante, que nos garantiu na final. Tenho me sentido cada vez mais confiante e adaptado ao futebol russo, e ver meu trabalho reconhecido com resultados e conquistas é muito gratificante — afirmou o defensor após a partida.

Moisés chegou ao CSKA em 2022 por 2,3 milhões de euros após passagem pelo Internacional de Porto Alegre. O jogador já atuou por Comercial-SP, Batatais, Madureira, Corinthians, Bragantino, Bahia, Botafogo e Internacional antes de chegar na Rússia. Na europa, Moisés chegou a mudar de posição. Ele se estabeleceu como um bom zagueiro no time russo.

Moisés comemorando gol diante do América-MG (Divulgação/Internacional)

Próximos passos de Moisés no CSKA

O CSKA volta a campo no próximo domingo (20) pelo Campeonato Russo, fora de casa, contra o Krylya Sovetov. Já o primeiro duelo da final da Copa da Rússia será no dia 30 de abril, diante do Zenit de Luis Henrique, Nino e Wendell, iniciando uma decisão em dois jogos que promete fortes emoções. Em sua melhor fase no futebol europeu, Moisés segue como um dos pilares do time comandado por Marko Nikolic.