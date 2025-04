Moisés completa 100 jogos na Rússia e celebra bom momento

O lateral Moisés, campeão brasileiro pelo Corinthians, e com passagem pelo Internacional, Bahia e Botafogo, vem montando um legado na Rússia. O jogador fez história no CSKA Moscou, e completou 100 jogos com a camisa do clube. Pelo clube, o brasileiro foi campeão da Taça da Rússia, um troféu que a equipe não conquistava há 10 anos. Confira:

Moisés se mostrou muito feliz com a marca alcançada. O jogador também havia chegado aos 100 jogos pelo Internacional e, ao perguntado sobre o que mudou em sua carreira em ambas as passagens, o lateral relembrou sua trajetória nos clubes e afirmou que hoje, no CSKA, está mais experiente e maduro, em comparação à passagem pelo Internacional.

- Fiquei muito feliz de alcançar a marca de 100 jogos pelo CSKA. É uma honra. Desde o primeiro dia que cheguei, me senti em casa. Foi uma honra também atingir a marca de 100 jogos pelo Internacional, um clube que respeito muito. Fui muito feliz, aprendi muito, mas hoje me sinto mais maduro, experiente e com mais bagagem, em relação as duas passagens pelo clube - afirmou Moisés.

Moisés tem sido versátil e vive boa fase

No CSKA Moscou, o lateral vem sendo explorado em outras áreas defensivas. O jogador já jogou como zagueiro no esquema do treinador Marko Nikolić. Ao ser questionado sobre sua preferência de posição, Moisés afirmou que se sente feliz em ambas posições. Apesar de amar jogar de lateral, Moisés não tem preferência em nenhuma posição.

continua após a publicidade

- Amo ser lateral. Joguei de zagueiro e gostei muito também, joguei dois anos nessa posição. Me sinto muito bem nas duas. Aprendi muito com zagueiro, mas lateral é minha posição de origem. Hoje não tenho preferência, o que o treinador escolher eu faço - disse o brasileiro.

Moisés comemorando os 100 jogos pelo CSKA Moscou (Foto: Divulgação/Instagram)

Jogando tanto de lateral, quanto de zagueiro, Moisés vive boa fase no CSKA e tem acumulado bons jogos com a camisa do clube. O clube está em fase invicta na temporada e o brasileiro vem sendo parte ativa do elenco. Ao ser perguntado sobre o que mudou, Moisés afirmou que ele e o time aprenderam com os erros passados e usaram isso como aprendizados para a boa fase.

- Acredito que isso é fruto de um processo. Nós corrigimos nossos erros do passado, aprendemos com eles. Fizemos uma boa pré-temporada e os atletas tem se dedicado em campo. Cada temporada que passa o atleta tem que aprender e se aprimorar. Eu acho que tive uma regularidade boa, a performance aumentou e o treinador me ajudou. Também tenho ajuda individual, que me ajuda a mostrar o que eu preciso melhorar. Por isso, acho que eu tenho colhido frutos por esse esforço, em campo e fora - afirmou Moisés.