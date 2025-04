Ídolo do Barcelona, o ex-zagueiro Ronald Koeman poupou Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, das críticas sofridas por torcedores nas semanas recentes. Os dois gigantes espanhóis se enfrentam neste sábado (26), pela final da Copa do Rei de 2024-25.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao jornal "Marca", o antigo defensor holandês, que treinou os Blaugranas no título da mesma competição em 2021, defendeu a classe de treinadores e julgou a opinião pública de que a culpa das crises sempre costuma ser dos responsáveis pela área técnica.

continua após a publicidade

- No fim das contas, no futebol, os treinadores sempre são os culpados. Temos que reconhecer que Ancelotti está fazendo um grande trabalho. É o treinador que mais conquistou títulos no mundo. Comanda muito bem um plantel tão estrelado como o do Real. Para mim, não é o culpado. Se não ganharem os títulos, a responsabilidade é de todos, mas no fim, é sempre o treinador que acaba com a responsabilidade - analisou Koeman.

Ancelotti, no comando do Real desde 2021, está mais perto do que nunca de uma saída. O italiano tem em sua mesa o interesse da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e a eliminação sonora na Champions diante do Arsenal o colocou na berlinda, mesmo com contrato até o fim do primeiro semestre de 2026.

continua após a publicidade

Ronald também falou sobre a situação do astro Kylian Mbappé, camisa 9 dos Merengues. Vaiado na vitória sobre o Athletic Bilbao, no domingo (20), mesmo sem entrar em campo por conta de uma lesão muscular, o atacante recebeu o apoio do ex-atleta.

➡️ Ancelotti toma decisão no Real Madrid antes de final da Copa do Rei

- É certo que vaiaram ele. Para mim é um grande jogador, com muitas qualidades, e não sou a favor de que se vaie um atleta de seu próprio clube, ainda mais um tão bom como é Mbappé - apontou.

🧢 Ancelotti conduz o Real Madrid em mais uma final contra o Barcelona

A final entre Real Madrid e Barcelona, valendo o título da Copa do Rei, acontece neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP). Em caso de empate, o confronto será estendido à prorrogação, e se necessário, à disputa por pênaltis.