Ídolo do United pede retorno de Antony

Ídolo do Manchester United, o ex-goleiro Edwin van der Sar fez uma declaração polêmica e mostrou apoio ao Antony. Segundo ele, o treinador Ruben Amorim deveria dar outra chance ao brasileiro. Os planos, porém, devem ser outros.

Em entrevista ao jornal The Sun, Van der Sar fez uma análise sobre contratações do Manchester United e pediu que Antony voltasse a vestir as cores do clube inglês.

—Felizmente, não estou mais em posição de ditar a um clube que tipo de jogadores devem vir, mas eles estão no caminho certo ao contratar um atacante mais experiente, talvez com outro a caminho. Os dois jogadores que eles contrataram na pausa de inverno eram bons, então eles devem ficar bem se confiarem no técnico. Talvez [Alejandro] Garnacho vá embora. Eu diria para trazer Antony de volta, mas não tenho certeza se isso é realista.— Disse o ex-goleiro.

A volta do craque realmente não é provável. Antony teve uma péssima passagem pelo United em 2024 e foi considerado uma grande frustração do clube. Contratado na temporada 22/23 por cerca de R$ 504 milhões, o Cria de Cotia não teve bons números no clube e não mostrou o bom desempenho que tinha demonstrado antes no Ajax.

Do outro lado, a decepção é a mesma. Antony já revelou em entrevista que, por diversas vezes, perdeu a vontade de jogar futebol durante a passagem no United. O craque chegou a falar com o irmão que "não aguentava mais".

Antony deve ser vendido pelo United

Em janeiro de 2025, o brasileiro foi emprestado ao Real Betis pelo Manchester. No clube, teve grande identificação com a torcida e voltou a mostrar consistência no gramado.

Desde que chegou ao Betis, Antony transformou o time. Foram nove gols e cinco assistências em 25 partidas pelo clube espanhol na temporada. Com uma nota de 7.50 pelo Sofascore, o brasileiro foi um dos principais responsáveis por levar o Real Betis para a sexta colocação de La Liga - garantindo vaga na fase de grupos da próxima Europa League - após um início ruim de temporada.

Antony foi emprestao ao Betis pelo United. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Betis, porém, não contratou o craque depois do fim do empréstimo e Antony ainda tem futuro incerto. O camisa 7 tem contrato com o Manchester United até junho de 2027. Informações de veículos britânicos indicam que os Diabos Vermelhos estariam dispostos a negociá-lo por cerca de 30 milhões de libras (R$ 228 milhões).

O clube inglês também vê sua saída com bons olhos para diminuir gastos, já que o brasileiro tem salário na casa dos 12 milhões de euros (R$ 77,47 milhões) por ano.

Antony retorna a Seleção Brasileira

Antony participou de Brasil 2 x 0 Sérvia, na estreia da Copa do Mundo de 2022. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Após ótima temporada no Real Betis, da Espanha, Antony está de volta à Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O brasileiro reencontrou seu futebol após a saída do Manchester United e fez nove gols na segunda metade da temporada pelo clube espanhol. Na coletiva de apresentação de Ancelotti e primeira convocação para a Seleção, o italiano chamou o atacante, que retorna depois de mais de dois anos fora.