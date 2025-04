Ex-goleiro detona transferência de Arnold para o Real Madrid

Com poucos meses restando no seu contrato com o Liverpool e perto do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold vem movimentando não só o mercado do futebol europeu, como também dividindo opinões sobre seu futuro. Dessa vez, Ben Foster, ex-goleiro da Inglaterra, detonou a atitude do lateral-direito.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O comentário vem logo após a vitória do Liverpool contra o Leicester, por 1 a 0, em que Arnold não só marcou o gol que colocou os Reds com a mão na taça da Premier League, como também tirou a camisa e registrou cena emblemática na bandeirinha de escanteio.

continua após a publicidade

— Quando você marca um gol, corre para a torcida e vê o amor e a adoração... Do jeito que está, você é uma lenda do Liverpool e eles te adoram. Se você assinasse um novo contrato hoje ou amanhã, estaria nos livros de história daquele clube para sempre — questionou no seu podcast.

— Ele está saindo quando poderia ter feito isso há alguns anos. Ele poderia ter saído do clube por 70 ou 80 milhões de libras. Os torcedores verão isso como um insulto, a eles e ao clube, não receberem o que poderiam ter recebido por ele e depois ir para o Real Madrid com seu colega Jude (Bellingham). É assim que eles verão. Acho que ele está se deixando levar pelo Real Madrid. Ele acha que a grama é mais verde, mas eu não acho que a grama seja mais verde — completou.

continua após a publicidade

Ao término da partida, Alexander-Arnold foi questionado mais uma vez sobre seu futuro. Apesar de noticiários indicarem que ele já tem acerto encaminhado com o Real Madrid, o lateral voltou a despistar, reforçando que ainda não decidiu qual será o próximo passo de sua carreira.

— Eu falei durante toda a temporada que não iria falar sobre a minha situação. Dias como hoje (contra o Leicester) são especiais. Marcar gols, vencer, ficar perto de títulos. Esses momentos vão ficar comigo para sempre — disse em tom de despedida.

➡️ Estrela do Liverpool responde sobre interesse do Real Madrid

Cria da base do Liverpool, Arnold se tornou um dos grandes ídolos do clube. Na equipe principal desde 2016, foi peça fundamental em conquistas recentes dos Reds, com destaque para a Premier League de 2019/20 e a Champions de 2018/19. São 369 jogos no total, somando também 27 gol se 94 assistências.

No fim de março, os principais veículos da Europa noticiaram que Arnold já teria acertado sua base salarial com o Real Madrid. Sem renovar com o Liverpool, o lateral irá assinar com o clube espanhol de forma gratuita, que apenas irá arcar com luvas e seus salários a partir da contratação.

Arne Slot despista sobre renovação de Arnold

Arne Slot pode ser campeão pelo Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Em entrevista recente, Arne Slot celebrou as renovações contratuais de Mohamed Salah e Virgil van Dijk. Naturalmente questionado sobre o futuro de Arnold e a ida ao Real Madrid, o treinador despistou, afirmando que o assunto é uma questão da diretoria.

— Preferimos falar sobre anúncios, não sobre como andam as negociações de contrato. O que eu sei é que Trent está de volta ao campo, está treinando conosco novamente. Ele teve uma boa temporada, então esperamos que ele possa nos ajudar até o final, alcançando o que todos esperamos. E onde o contrato dele vai parar, isso é algo interno, mas não para quando vocês estão aqui — despistou Arne Slot.