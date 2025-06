Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (15), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da primeira rodada do Mundial de Clubes, das Séries B, C e D do Brasileirão, da Copa Ouro da Concacaf, do Brasileirão Feminino e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 15 de junho de 2025)

Mundial de Clubes

Bayern de Munique x Auckland City – 13h – DAZN, CazéTV e Sportv

PSG x Atlético de Madrid – 16h – DAZN, Globo, CazéTV e Sportv

Palmeiras x Porto – 19h – DAZN, Globo, CazéTV e Sportv

Botafogo x Seattle Sounders – 23h – DAZN, Globo, CazéTV e Sportv

Jogos de hoje: o PSG, recém campeão da Champions League, estrea no Mundial de Clubes contra o Atlético de Madrid (Foto: Franck Fife / AFP)

Brasileirão Série B

Atlético-GO x Coritiba – 16h – Disney+

Novorizontino x Cuiabá – 16h – ESPN e Disney+

Criciúma x Amazonas – 20h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Brusque x Tombense – 16h30 – Nosso Futebol+

Londrina x Figueirense – 16h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Guarani x Itabaiana – 19h – DAZN e Nosso Futebol+

Ypiranga x Confiança – 19h – Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Brasileirão Série D

Capital-DF x Goianésia – 15h30 – TV CapitalDF (YouTube)

Brasileirão Feminino

Internacional (F) x Corinthians (F) – 18h – Sportv 3

Copa Ouro da Concacaf

Estados Unidos x Trinidad e Tobago – 19h – ESPN 4 e Disney+

Haiti x Arábia Saudita – 21h15 – Disney+

Campeonato Peruano

Sporting Cristal x Deportivo Garcilaso – 13h – Fanatiz

Ayacucho x Universitário – 17h – Fanatiz

Binacional x Alianza Universidad – 19h30 – Fanatiz

Campeonato Uruguaio

River Plate-URU x Peñarol – 15h – Disney+

Paulistão Sub-20

Palmeiras sub-20 x Portuguesa sub-20 – 10h – Canal Paulistão (YouTube)

Eurocopa Sub-21

Inglaterra sub-21 x Eslovênia sub-21 – 13h – UEFA.tv

Finlândia sub-21 x Ucrânia sub-21 – 13h – UEFA.tv

Holanda sub-21 x Dinamarca sub-21 – 16h – UEFA.tv

República Tcheca sub-21 x Dinamarca sub-21 – 16h – UEFA.tv

