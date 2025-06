Mbappé ou Neymar: torcida do PSG elege ‘ex’ que faz mais falta

PARIS (FRA) - Duas das maiores contratações da história do Paris Saint-Germain, Neymar e Mbappé encerraram duas passagens pelo clube francês cercados de polêmicas, controversas e a ausência de um momento de grande protagonismo no futebol mundial, cada um por seus motivos. Entretanto, a torcida do PSG tem o seu “ex” favorito, aquele jogador que agregaria mais ao elenco caso retornasse ao time neste momento.

A verdade é que, ao contrário do público brasileiro, a personalidade dos franceses leva em consideração outros fatores importantes dos dois craques, o que faz com que haja uma diferença no tratamento aos ex-atletas do clube.

E o principal ponto é relacionado à forma como os jogadores conduziram suas saídas. Mesmo tendo pedido para ir para outro clube e passado a planejar um outro tipo de projeto para a carreira, o movimento de transferência de Neymar foi encarado como normal. Levemente dolorido por ter visito a principal contratação não ter dado certo, mas feliz que o camisa o camisa 10 seguiu em frente.

Torcedores do PSG com a camisa do Neymar (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

Do outro lado, uma decepção forte. Mbappé deu declarações muito polêmicas que feriram a imagem do time parisiense, como a ideia de que precisaria deixar o time para ganhar a Europa. Partiu então para o Real Madrid.

Vitor, francês que estava acompanhando a final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League, em Paris, afirmou que é um grande fã de Neymar e que forma como Mbappé tratou o clube faz dele uma personalidade pouco querida entre os torcedores. O jovem entende que não é uma unanimidade, mas vê boa parte do seu ciclo e de torcedores mais jovens com essa posição.

- Sou um grande fã do Neymar. Gostaria de tê-lo de volta. Ele apenas saiu do clube, não faz como Mbappé que disse coisas péssimas sobre o clube, afirmou que precisa sair para ganhar a Europa… e olha o que aconteceu.

O torcedor pondera que Mbappé foi, para ele, o melhor que já viu na equipe, mas que isso não tira o fato de ter se decepcionado tanto.

-Não tenho dúvida que Mbappé foi o melhor jogador que já vestiu a camisa do PSG tecnicamente falando, mas esse comportamento dele faz com que a gente não queira ele de volta aqui. Não sinto falta, nada mesmo.

Neymar e Mbappé comemoram gol marcado pelo PSG (Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Números de Neymar e Mbappé pelo PSG

Neymar

Jogos: 173 Gols 118 Assistências: 70

Mbappé