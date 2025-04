Carlo Ancelotti preparou o Real Madrid para a decisão da Copa do Rei com uma novidade. Segundo o jornal espanhol "Marca", o lateral-esquerdo Ferland Mendy iniciará o confronto com o Barcelona entre os titulares após se recuperar de uma lesão muscular sofrida nas oitavas de final da Champions League, há cerca de 40 dias.

A princípio, o setor seria ocupado por Eduardo Camavinga. Porém, o versátil volante não atua mais na temporada também por conta de uma contusão, o que levou o técnico italiano a mudar o planejamento. Outra opção, David Alaba, lateral de origem mas que é utilizado no miolo da zaga, é outro que preenche o departamento médico em Valdebebas.

O jovem Fran García era considerado como a opção restante, mas a evolução de Mendy nas sessões de treinamento recentes o conduziu à titularidade na decisão. A escolha se deve pela experiência do atleta em jogos de maior porte com a camisa blanca.

Além de Camavinga e Alaba, Ancelotti não poderá contar com Carvajal e Éder Militão, desfalques desde a parte inicial de 2024-25 por rupturas ligamentares no joelho. Kylian Mbappé, por sua vez, estará disponível para o confronto em La Cartuja.

⚔️ Ancelotti conduz o Real Madrid em mais uma decisão espanhola

Real Madrid e Barcelona voltam a se encontrar em uma final no âmbito nacional em 2025. Em janeiro, os rivais protagonizaram um capítulo de "El Clásico" com amplo domínio catalão, em vitória por sonoros 5 a 2 na Arábia Saudita para conquistar a Supercopa da Espanha.

E não vai demorar muito para que a dupla se reencontre com caráter decisivo. No dia 11 de maio, um novo dérbi será realizado, mas desta vez, pela 35ª rodada de La Liga. Real e Barça estão separados por apenas quatro pontos na tabela, com liderança dos catalães, o que configura uma pressão ainda maior pelo triunfo do clube da capital.

Carlo Ancelotti e Hansi Flick produzem duelo de ideias em mais um capítulo de Real Madrid x Barcelona no futebol espanhol (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

A final entre Real Madrid e Barcelona, valendo o título da Copa do Rei, acontece neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP). Em caso de empate, o confronto será estendido à prorrogação, e se necessário, à disputa por pênaltis.