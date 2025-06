Xabi Alonso projeta Real Madrid no Mundial: ‘Muita vontade’

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso projetou a participação do clube espanhol no Mundial de Clubes. Na chegada da equipe merengue nos Estados Unidos, o treinador não escondeu a ambição de conquistar seu primeiro título na nova função dentro da entidade merengue.

- Vamos ter que acelerar tudo porque o tempo para nos conhecermos e treinarmos é muito curto. Chegamos hoje, e Lunin, Vini Jr. e Arda também se juntam ao grupo. Agora vamos começar a formar o time — e teremos três treinos antes da estreia. Estamos com muita vontade, com a ambição de fazer um bom torneio e de chegar até o fim.

O Real Madrid faz três treinos com o elenco completo antes de estrear no Mundial de Clubes diante do Al-Hilal, na quarta-feira (18), às 16h (de Brasília). Esse será o primeiro desafio de Xabi Alonso no comando do clube espanhol após assumir o time no lugar de Carlo Ancelotti.

Os espanhóis apostam na nova competição da Fifa como uma virada de chave após uma temporada negativa e com poucos títulos. Em 2024/2025, o Real Madrid conquistou apenas a Supercopa da Europa e o Intercontinental de Clubes.

Estreia do Real Madrid no Grupo H do Mundial

O Real Madrid se prepara para entrar em campo no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, na próxima quarta-feira. O primeiro adversário será o Al-Hilal, em Miami, no estádio Hard Rock. No dia 22 de junho, domingo, o desafio será contra o Pachuca, no estádio Bank of America, em Charlotte. Por fim, os espanhóis encaram o Salzburg no dia 26, na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field.

