Eddie Howe supera pneumonia e retorna ao Newcastle

Na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o Newcastle recebeu um reforço de peso para a reta final do Campeonato Inglês. Trata-se do técnico Eddie Howe, que estava tratando de uma pneumonia e ficou afastado dos Magpies. Ele retornou às atividades na quarta-feira (23), dias antes do duelo contra o já rebaixado Ipswich Town.

Atualmente com 47 anos, Eddie Howe ficou afastado desde o dia 11 de abril, perdendo assim, três jogos do Newcastle na Premier League. Internamente havia o temor de que o técnico não retornasse mais na temporada. Seu regresso foi uma surpresa, com ele aparecendo no treinamento de quarta sem avisar aos jogadores. Caso não haja nenhum contratempo, ele estará na beira do gramado na partida de sábado.

— O Newcastle United tem o prazer de confirmar que Eddie Howe retornou às suas funções no Centro de Treinos do clube. Eddie tinha sido recentemente hospitalizado com pneumonia e regressou agora ao trabalho após um período de recuperação. Agradecemos aos torcedores pelas suas calorosas mensagens — escreveu o clube em meio a nota.

O Newcastle não se deixou abalar pela baixa de Eddie Howe e venceu dois dos três jogos que o técnico ficou afastado, ambos de forma contundente. Contra o Manchester United, por exemplo, goleada por 4 a 1. Já contra o Crystal Palace, outro placar largo: 5 a 0. No último fim de semana, porém, os Magpies perderam de 4 a 1 para o Aston Villa.

Newcastle de Eddie Howe mira quinta aparição na Champions League

Com cinco jogos para o fim da Premier League, o Newcastle inicia a rodada figurando a quinta colocação, sendo assim, se encontra na zona de classificação para a próxima Champions. São 59 pontos somados, dois a mais que o Chelsea, sexto colocado, e um a menos que o Nottingham Forest, quarto lugar.

Em sua história, o clube participou de apenas cinco edições da Champions League, sendo a última na temporada passada, quando acabou eliminado na fase de grupos. Antes, participou nas temporadas de 1997/98, 2002/03 e 2003/04.