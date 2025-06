Adversário do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025, o Espérance, da Tunísia, terá um brasileiro em campo com motivação extra. Trata-se de Yan Sasse, ex-Coritiba e Vasco, que vive grande fase no futebol tunisiano e será um dos pilares da equipe africana na competição. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia falou sobre a expectativa para o confronto diante dos cariocas.

– Eu tenho acompanhado alguns jogos do Flamengo, quando os horários ajudam, mas sabemos da dificuldade. Acho que hoje é o número um do Brasil. Aqui o pessoal não conhece muito nem tem muita informação, nossa ideia é chegar lá e fazer o que temos trabalhado e tentar arrancar pontos do Flamengo – disse.

Confira a entrevista completa de Yan Sasse, do Espérance

O Espérance está no grupo D do Mundial, que conta ainda com Chelsea e o próprio Flamengo. Para Yan, não há dúvidas sobre qual será o jogo mais especial.

– A do Flamengo, com certeza. É o primeiro jogo e contra uma equipe brasileira. O Brasil inteiro vai estar assistindo, então para mim é o mais esperado – afirmou o jogador, que também já defendeu o América-MG, além de ter passagens por Turquia e Austrália antes de chegar à Tunísia.

Sobre a ambição do Espérance no torneio, Yan preferiu adotar cautela e foco total na estreia.

– Aqui a gente tem falado de ir jogo a jogo, mas depende muito do primeiro jogo. Se ganhar já começa a pensar diferente, se perde já sabe que fica mais difícil e se empata ainda tem chance de ganhar o segundo. Então você começa a pensar em pontuações – analisou.

Yan Sasse em lançamento de camisa do Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

Com 15 gols e duas assistências na temporada, Yan Sasse será uma das principais armas do Espérance para tentar surpreender em um grupo que reúne duas potências do futebol mundial. A estreia contra o Flamengo está marcada como um dos jogos mais aguardados da primeira fase do novo formato do Mundial.