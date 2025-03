Ídolo do Arsenal pede a saída de Arteta; entenda

Após quase seis anos no comando, Mikel Arteta vê seu futuro no Arsenal em discussão. Durante sua gestão, o clube londrino consolidou-se como um dos principais concorrentes na Premier League. Contudo, lesões frequentes têm prejudicado o desempenho da equipe, impedindo-a de conquistar um título de expressão. Emmanuel Petit, ex-jogador dos Gunners, comentou sobre a fase do clube e pediu a saída do técnico espanhol.

- Ele [Arteta] está entrando em sua sexta temporada completa como técnico do Arsenal, ele melhorou muito e tem todo o meu respeito, assim como sua equipe. A identidade e a mentalidade foram transformadas, o DNA dentro e fora do campo. Agradeço a Mikel pelo que ele fez, mas estamos chegando ao fim de sua história no Arsenal. A energia não está mais lá e algo está faltando sem culpa dele, acho que é por falta do elenco certo para fazer o que ele quer fazer - afirmou Petit.

Petit também apontou a falta de profundidade no elenco como um dos principais desafios para Arteta, mencionando a ausência de jogadores-chave como William Saliba na temporada 2022/2023 e a situação atual com Havertz, Saka e Gabriel Jesus.

- Quando chega a hora desses momentos cruciais, eles [Arsenal] não têm opções, a história continua se repetindo. Não vou apontar o dedo para Arteta, a equipe melhorou coletivamente. Mas lutar para ser um campeão requer as ferramentas para isso, é necessário qualidade e profundidade no elenco. Apesar das boas campanhas nos últimos anos, parece que a história vai continuar se repetindo - completou.

O Arsenal está a 12 pontos do líder Liverpool, faltando apenas nove rodadas para o fim do campeonato. A equipe não conseguiu manter o ritmo diante dos adversários, mesmo com o Manchester City, um dos seus maiores rivais, não apresentando o mesmo desempenho dos anos anteriores.

Petit em ação pelo Arsenal (Foto: Reprodução)

