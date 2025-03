Membros do nomeado "Big 6", grupo dos seis maiores clubes da Inglaterra, Tottenham e Arsenal detém as maiores secas de título entre as maiores equipes da Premier League. Enquanto os Gunners não levantam um troféu de relevância há quase cinco anos, os Spurs quase completam duas décadas.

O último título do Arsenal foi em 2020, quando a equipe venceu o rival Chelsea na final da Copa da Inglaterra. Na ocasião, Pierre-Emerick Aubameyang marcou duas vezes no vazio Wembley, que não pôde receber torcedores em virtude da Covid-19. São 1.690 dias sem título.

Já o Tottenham não é campeão desde o dia 24 de fevereiro de 2008, quando também venceu o Chelsea em Wembley para sagrar-se campeão da Copa da Liga Inglesa. De lá pra cá são 6.232 dias sem troféus.

Veja a lista de grandes da Inglaterra há mais tempo sem ganhar títulos 🏆

1️⃣ Tottenham - 6.232 dias

2️⃣ Arsenal - 1.690 dias

3️⃣ Chelsea - 1.389 dias

4️⃣ Liverpool - 387 dias

5️⃣ Manchester City - 303 dias

6️⃣ Manchester United - 297 dias

O levantamento feito pelo "The Athletic" conta apenas títulos de maior relevância, como campeonatos e copas nacionais. A Supercopa da Inglaterra, por exemplo, não entra na equação. Caso fosse validada, o Arsenal teria menos dias de "seca", já que foi campeão em 2023.

Entre Arsenal e Tottenham, os comandados de Arteta se encontram mais perto de um título na temporada. Os Gunners estão em segundo lugar na Premier League e avançaram às quartas da Champions. Os Spurs, por sua vez, estão nas quartas da Europa League, mas sem chances de título no Campeonato Inglês.