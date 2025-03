Jorginho, do Arsenal, desembarca no Rio e deixa no ar acerto com Flamengo

O meio-campista Jorginho, do Arsenal, aproveitou a pausa no calendário europeu para passar alguns dias no Rio de Janeiro, de férias. Ele desembarcou no Brasil na manhã desta quarta-feira (19), e deixou no ar um possível acerto com o Flamengo, que já demonstrou interesse na última janela de transferência.

A página Paparazzo Rubro-Negro publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que o jogador saía do aeroporto do Rio e entrava em um carro. Em um rápido diálogo, o meio-campista deixou aberto seu futuro com o clube carioca, mas admitiu que está na cidade para descansar.

O rápido diálogo gravado durante a chegada de Jorginho

— Na expectativa de vir para o Flamengo?

— Vamos ver o que acontece.

— Vai ter reunião com o Boto?

— Boa pergunta, boa pergunta… Eu vim de férias — finalizou Jorginho.

Jorginho está no Brasil com a família, mas na próxima semana já volta à Inglaterra para se preparar com o Arsenal para enfrentar o Real Madrid em duelo válido pelas quartas de final da Champions League, que acontece nos dias 4 e 16 de abril.

