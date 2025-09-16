Ídolo critica fase do Manchester United: ‘Deprimente’

No último domingo (14), o Manchester United perdeu para o City por 3 a 0, em clássico válido pela quarta rodada da Premier League, no Etihad Stadium. Depois da derrota, Rio Ferdinand, ídolo dos Red Devils, teceu fortes críticas ao elenco e ao trabalho do treinador Rubem Amorim.

Após a derrota, o ex-zagueiro do Manchester United criticou todos os setores da equipe. Sem poupar críticas, Ferdinand afirmou que, no ataque, não há plano de jogo que envolva Benjamin Šeško, novo reforço do time, comprado pelo valor de 85 milhões de euros.

Ferdinand conquistou a Liga dos Campeões com o United (2007/08) e mais seis títulos da Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

— Não tem chances de gols, não se cria nada para ele. É essa a preocupação. Um novo atacante chega ao clube, entra na equipe, tem de criar oportunidades para ele. Colocá-lo em situações de finalizar. Ele tem de pensar em chegar ao fim das coisas. É algo que tem de ser analisado e corrigido rapidamente. Não quero pensar no que isso pode virar. — afirmou o ídolo

Rio Ferdinand também se mostrou preocupado com o setor defensivo do Manchester United. A equipe de Ruben Amorim sofreu sete gols em apenas quatro partidas. Além disso, o ex-defensou criticou a falta de combatividade da defesa e a falta de opções no meio-campos.

— Defensivamente, achei que foi a coisa mais preocupante. Foi como uma faca quente cortando manteiga. Foi muito fácil. — disse o ex-zagueiro do United.

— É deprimente ver o United assim. Como permitimos que eles entrassem, marcassem gols e tivessem oportunidades — foi fraca, foi sem força, simplesmente faltou tudo. Achei que no primeiro tempo pressionamos bem e tivemos posse de bola em alguns momentos. (Mas depois) chegamos ao terço final e houve zero criatividade. Sem o Bruno (Fernandes), olha e pensas ‘quem mais vai criar alguma coisa – (Bryan) Mbeumo? — completou

Próximo jogos do Manchester United

No próximo sábado (20), às 13h30 (de Brasília), os Red Devils tem clássico contra o Chelsea. O United ocupa o 14º lugar na Premier League. A equipe de Rubem Amorim tem uma vitória, um empate e duas derrotas nesta temporada. O treinador português reconhece o momento de instabilidade, mas acredita na evolução do elenco em comparação ao ano anterior

