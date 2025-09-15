Técnico do Manchester United desabafa: ‘Sofro mais do que a torcida’
Atualmente, o clube inglês soma apenas uma vitória em quatro jogos na Premier League
Ruben Amorim, técnico do Manchester United, concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Manchester City por 3 a 0 no dérbi de domingo (14). Visivelmente abalado após a partida, o treinador português declarou que está "sofrendo mais que a torcida" e que pensa o melhor para o clube.
Atualmente, o United soma apenas uma vitória em quatro jogos na Premier League, além de uma eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa para o modesto Grimsby Town. Na temporada passada, o clube inglês terminou na 15ª colocação.
— Minha mensagem é que vou dar tudo de mim. Vou fazer de tudo, sempre pensando no que é melhor para o clube. Até chegar aqui, farei o meu melhor. O resto não é decisão minha. Estou sofrendo mais do que a torcida — disse Ruben Amorim.
Na corda bamba pelos maus resultados desde que assumiu o comando dos Red Devils, o técnico sugeriu que a diretoria teria que demiti-lo se quisesse ver uma mudança no esquema tático. Ruben Amorim reconheceu que esse histórico trará pressão e críticas, mas acredita que sua equipe está melhorando em comparação ao ano anterior.
— Eu entendo (as críticas) e aceito. Não é um histórico que se deve ter no Manchester United. Há muitas coisas. Vocês não têm ideia do que aconteceu nesses meses, mas eu aceito isso. Não vou mudar. Quando eu quiser mudar minha filosofia, eu mudo. Se não, vocês terão que mudar o treinador — seguiu.
Manchester City x Manchester United
O Manchester City venceu o Manchester United por 3 a 0, em clássico válido pela 4ª rodada da Premier League. A partida aconteceu neste domingo (14), no Etihad Stadium. Os gols foram marcados por Haaland, duas vezes, e Phil Foden. Jeremy Doku foi destaque ao distribuir duas assistências.
Com o resultado, o City se recupera no Campeonato Inglês e deixa para trás a sequência negativa de duas derrotas. O time chega à primeira parte da tabela e fica na 8ª posição. O United, por outro lado, ocupa o 14º lugar na liga.
Agora, o Manchester City volta a campo na quinta-feira (18), quando enfrentará o Napoli, pela Champions League, às 16h (de Brasília). O Manchester United, por sua vez, terá outro clássico no próximo sábado (20), às 13h30 (de Brasília), contra o Chelsea.
