Futebol Internacional

Manchester United se acerta com Leipzig e garante contratação de Benjamin Sesko

Atacante esloveno será reforço dos Red Devils

Sesko
imagem cameraBenjamin Sesko será um dos reforços do Manchester United (Foto: RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images)
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/08/2025
11:55
O Manchester United chegou a um acordo em princípio com o RB Leipzig para contratar o atacante Benjamin Sesko, de 22 anos. Segundo o "The Athletic", o negócio está avaliado em 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 542 milhões), com mais 8,5 milhões de euros em bônus por metas.

Com a negociação bem encaminhada, o centroavante esloveno foi autorizado a realizar exames médicos antes da assinatura oficial do contrato.

United vence queda de braço com Newcastle

A contratação de Šeško encerra uma disputa com o Newcastle, que também tentou o jogador. Os Magpies chegaram a apresentar uma proposta de 82,5 milhões de euros e mais 2,5 milhões em variáveis aceita pelo Leipzig na última terça-feira (5). Ainda assim, o atleta optou por jogar pelo Manchester United, o que acelerou as tratativas com os alemães.

Os Red Devils, por sua vez, haviam oferecido inicialmente 75 milhões de euros fixos e 10 milhões em bônus, mas conseguiram ajustar os valores finais para baixo, alcançando um acordo vantajoso, mesmo com a concorrência dos Magpies — que disputarão a próxima Champions League, ao contrário do United.

O United já havia reforçado o setor ofensivo recentemente, com as chegadas de Matheus Cunha, ex-Wolverhampton, e Bryan Mbeumo, ex-Brentford.

Šeško chega como reforço de peso após uma temporada de destaque no futebol alemão: foram 21 gols marcados em 2024/25, totalizando 39 gols e 8 assistências em 87 partidas pelo RB Leipzig desde que chegou ao clube, vindo do Red Bull Salzburg, em 2023.

Benjamin Sesko, será reforço do Manchester United na temporada 2025/26 (Foto: Reprodução)

