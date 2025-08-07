Manchester United se acerta com Leipzig e garante contratação de Benjamin Sesko
Atacante esloveno será reforço dos Red Devils
O Manchester United chegou a um acordo em princípio com o RB Leipzig para contratar o atacante Benjamin Sesko, de 22 anos. Segundo o "The Athletic", o negócio está avaliado em 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 542 milhões), com mais 8,5 milhões de euros em bônus por metas.
Com a negociação bem encaminhada, o centroavante esloveno foi autorizado a realizar exames médicos antes da assinatura oficial do contrato.
United vence queda de braço com Newcastle
A contratação de Šeško encerra uma disputa com o Newcastle, que também tentou o jogador. Os Magpies chegaram a apresentar uma proposta de 82,5 milhões de euros e mais 2,5 milhões em variáveis aceita pelo Leipzig na última terça-feira (5). Ainda assim, o atleta optou por jogar pelo Manchester United, o que acelerou as tratativas com os alemães.
Os Red Devils, por sua vez, haviam oferecido inicialmente 75 milhões de euros fixos e 10 milhões em bônus, mas conseguiram ajustar os valores finais para baixo, alcançando um acordo vantajoso, mesmo com a concorrência dos Magpies — que disputarão a próxima Champions League, ao contrário do United.
O United já havia reforçado o setor ofensivo recentemente, com as chegadas de Matheus Cunha, ex-Wolverhampton, e Bryan Mbeumo, ex-Brentford.
Šeško chega como reforço de peso após uma temporada de destaque no futebol alemão: foram 21 gols marcados em 2024/25, totalizando 39 gols e 8 assistências em 87 partidas pelo RB Leipzig desde que chegou ao clube, vindo do Red Bull Salzburg, em 2023.
