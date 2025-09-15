Rooney critica contratação do Manchester United após vexame
Ídolo se mostra preocupado com o desempenho da equipe
- Matéria
- Mais Notícias
No último domingo (14), o Manchester United perdeu para o City por 3 a 0, no Etihad Stadium, em partida válida pela quarta rodada da Premier League. Após a partida, Wayne Rooney, ídolo do United, questionou a contratação do goleiro Senne Lammens, realizada na última janela de transferências.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Amigo de Casemiro revela segredo por trás das convocações do jogador para a Seleção
Futebol Internacional15/09/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Manchester United desabafa: ‘Sofro mais do que a torcida’
Futebol Internacional15/09/2025
- Futebol Internacional
Ídolo do Manchester United dispara sobre jogadores do clube: ‘Não tem qualidade’
Futebol Internacional14/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Rooney ficou decepcionado com o desempenho do Manchester United e questionou o motivo dos Red Devils não contratarem Gianluigi Donnarumma na janela de transferências do verão europeu. O goleiro italiano fechou com os Cityzens pelo valor de 35 milhões de euro.
— Donnarumma é titular e não sofre gols. Essa é a grande diferença, e esse foi o meu ponto depois do primeiro jogo da temporada, quando eu disse que o United deveria ir atrás de Donnarumma. — afirmou o ídolo
Em seu podcast "The Wayne Rooney Show", o ex-atacante do United demonstrou insatisfação com Rubem Amorim por escalar o goleiro Altay Bayindir no lugar de Senne Lammens, o arqueiro recém‑contratado. Rooney se mostrou preocupado com a capacidade do treinador português em conduzir a equipe.
— Isso também era uma preocupação — você não sabe se foi uma compra por pânico. — disse Rooney em seu podcast na BBC.
— Mas se você está comprando um novo goleiro e ele não está pronto para entrar, isso é um pouco preocupante. — completou
Próximos jogos do Manchester United
No próximo sábado (20), às 13h30 (de Brasília), os Red Devils tem clássico contra o Chelsea O United ocupa o 14º lugar na Premier League. A equipe de Rubem Amorim tem uma vitória, um empate e duas derrotas nesta temporada. O treinador português reconhece o momento de instabilidade, mas acredita na evolução do elenco em comparação ao ano anterior
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias