Rooney critica contratação do Manchester United após vexame

Ídolo se mostra preocupado com o desempenho da equipe

Wayne Rooney, ex-atacante do United
imagem cameraWayne Rooney, ídolo do Manchester United (Foto: Oli Scarff / AFP)
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
13:43
No último domingo (14), o Manchester United perdeu para o City por 3 a 0, no Etihad Stadium, em partida válida pela quarta rodada da Premier League. Após a partida, Wayne Rooney, ídolo do United, questionou a contratação do goleiro Senne Lammens, realizada na última janela de transferências.

Rooney ficou decepcionado com o desempenho do Manchester United e questionou o motivo dos Red Devils não contratarem Gianluigi Donnarumma na janela de transferências do verão europeu. O goleiro italiano fechou com os Cityzens pelo valor de 35 milhões de euro.

Rooney - Manchester United x Bournemouth
Wayne Rooney, ex-camisa 10 do Manchester United (Foto: Oli Scarff / AFP)

— Donnarumma é titular e não sofre gols. Essa é a grande diferença, e esse foi o meu ponto depois do primeiro jogo da temporada, quando eu disse que o United deveria ir atrás de Donnarumma. — afirmou o ídolo

Em seu podcast "The Wayne Rooney Show", o ex-atacante do United demonstrou insatisfação com Rubem Amorim por escalar o goleiro Altay Bayindir no lugar de Senne Lammens, o arqueiro recém‑contratado. Rooney se mostrou preocupado com a capacidade do treinador português em conduzir a equipe.

— Isso também era uma preocupação — você não sabe se foi uma compra por pânico. — disse Rooney em seu podcast na BBC.

— Mas se você está comprando um novo goleiro e ele não está pronto para entrar, isso é um pouco preocupante. — completou

Próximos jogos do Manchester United

No próximo sábado (20), às 13h30 (de Brasília), os Red Devils tem clássico contra o Chelsea O United ocupa o 14º lugar na Premier League. A equipe de Rubem Amorim tem uma vitória, um empate e duas derrotas nesta temporada. O treinador português reconhece o momento de instabilidade, mas acredita na evolução do elenco em comparação ao ano anterior

