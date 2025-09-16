menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (16/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira

Jogadores do Real Madrid comemorando o gol de Mbappé (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
imagem cameraJogadores do Real Madrid comemorando o gol de Mbappé (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga nesta terça-feira (16/09)? A agenda está recheada de partidas internacionais. O destaque fica para a Copa Mundo do Futsal Sub-19, com narração do Lance!, além da fase de liga da Champions League, Copa do Brasil Feminina, Libertadores e muito mais. ▶️Acesse o Lance! e acompanhe tudo em tempo real!

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Copa Mundo do Futsal Sub-19

12h – Salaz x Progreso – YouTube
14h – São Joseense x Las Nubes – YouTube
16h – Magnus x Jaraguá – Narração Lance!
18h – Corinthians x Krona – Narração Lance!
20h – Blumenau x Black Pearl – YouTube
22h – NY Ecuador x Palma – YouTube

continua após a publicidade

▶️Acompanhe AO VIVO e com IMAGENS no Lance!

UEFA Youth League

9h – Juventus Sub-19 x Borussia Dortmund Sub-19 – UEFA.tv
11h – Real Madrid Sub-19 x Olympique de Marselha Sub-19 – UEFA.tv

Champions League (fase de liga)

13h45 – Athletic Bilbao x Arsenal – TNT e HBO Max
13h45 – PSV x Union Saint-Gilloise – Space e HBO Max
15h15 – Al Hilal x Al Duhail – ESPN 4 e Disney+
16h – Benfica x Qarabag Agdam – HBO Max
16h – Juventus x Borussia Dortmund – HBO Max
16h – Real Madrid x Olympique de Marselha – SBT, TNT e HBO Max
16h – Tottenham x Villarreal – Space e HBO Max

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão (terceira divisão)

14h – Saarbrucken x SSV Ulm – Canal GOAT e OneFootball

Copa da Liga Inglesa

16h – Brentford x Aston Villa – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa do Brasil Feminina (oitavas)

18h30 – Bahia (F) x Atlético-MG (F) – Sportv

▶️Clique para assistir no Sportv

Copa Libertadores (quartas de final)

19h – Vélez Sarsfield x Racing – Paramount+

Brasileirão Série B

19h30 – Atlético-GO x Avaí – SportyNet e Disney+

MLS (Major League Soccer)

20h30 – Inter Miami x Seattle Sounders – Apple TV+

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

21h – Chorillo FC (F) x Orlando Pride (F) – Disney+
23h – Vancouver Rise FC (F) x Gotham FC (F) – Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

21h – Central FC x Moca – Disney+

Copa Sul-Americana (quartas de final)

21h30 – Lanús x Fluminense – SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+

Brasileirão Série B

21h35 – Chapecoense x Athletico-PR – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

Copa Mundo do Futsal continua nesta terça-feira

A Copa Mundo do Futsal Sub-19 reunirá 16 equipes de sete países diferentes no Complexo Esportivo do SESI Blumenau. O torneio acontecerá entre 15 e 21 de setembro de 2025 na cidade catarinense, com a participação de clubes tradicionais como Corinthians, Boca Juniors, Vasco e o Palma Futsal, atual tricampeão da Champions League de Futsal. Em seu canal no YouTube, o Lance! será responsável pela transmissão de todos os jogos.

continua após a publicidade

A competição contará com representantes do Brasil, Argentina, Colômbia, Espanha, Tailândia, Estados Unidos e Guatemala. Os participantes disputarão a fase de grupos entre 15 e 18 de setembro, seguida das etapas eliminatórias que definirão o campeãono dia 21 do mesmo mês.

Argentina e Colômbia, nações bem posicionadas no ranking FIFA da modalidade, chegam com forte representação. Da Ásia, o Black Pearl United representa a Tailândia, país que vem demonstrando evolução no cenário mundial do futsal. O Boca Juniors conquistou sua vaga através da seletiva argentina, enquanto o Salaz garantiu participação vencendo a classificatória colombiana.

O Atlas se apresenta como principal força colombiana, enquanto o NY Ecuador representa os Estados Unidos, país onde já participou de diversas edições de torneios organizados pelo Mundo do Futsal. Entre as novidades desta edição estão o São Joseense, equipe paranaense que disputa o Campeonato Brasileiro, e o Finca de Las Nubes, da Guatemala.

Jogador do São João do Jaguaribe domina a bola em partida do Brasileiro de Futsal (Foto: Cecilia Prutchansky/Divulgação)
Jogador do São João do Jaguaribe domina a bola em partida do Brasileiro de Futsal (Foto: Cecilia Prutchansky/Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias