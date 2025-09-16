Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (16/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira
Quem joga nesta terça-feira (16/09)? A agenda está recheada de partidas internacionais. O destaque fica para a Copa Mundo do Futsal Sub-19, com narração do Lance!, além da fase de liga da Champions League, Copa do Brasil Feminina, Libertadores e muito mais. ▶️Acesse o Lance! e acompanhe tudo em tempo real!
Copa Mundo do Futsal Sub-19
12h – Salaz x Progreso – YouTube
14h – São Joseense x Las Nubes – YouTube
16h – Magnus x Jaraguá – Narração Lance!
18h – Corinthians x Krona – Narração Lance!
20h – Blumenau x Black Pearl – YouTube
22h – NY Ecuador x Palma – YouTube
UEFA Youth League
9h – Juventus Sub-19 x Borussia Dortmund Sub-19 – UEFA.tv
11h – Real Madrid Sub-19 x Olympique de Marselha Sub-19 – UEFA.tv
Champions League (fase de liga)
13h45 – Athletic Bilbao x Arsenal – TNT e HBO Max
13h45 – PSV x Union Saint-Gilloise – Space e HBO Max
15h15 – Al Hilal x Al Duhail – ESPN 4 e Disney+
16h – Benfica x Qarabag Agdam – HBO Max
16h – Juventus x Borussia Dortmund – HBO Max
16h – Real Madrid x Olympique de Marselha – SBT, TNT e HBO Max
16h – Tottenham x Villarreal – Space e HBO Max
Campeonato Alemão (terceira divisão)
14h – Saarbrucken x SSV Ulm – Canal GOAT e OneFootball
Copa da Liga Inglesa
16h – Brentford x Aston Villa – ESPN e Disney+
Copa do Brasil Feminina (oitavas)
18h30 – Bahia (F) x Atlético-MG (F) – Sportv
Copa Libertadores (quartas de final)
19h – Vélez Sarsfield x Racing – Paramount+
Brasileirão Série B
19h30 – Atlético-GO x Avaí – SportyNet e Disney+
MLS (Major League Soccer)
20h30 – Inter Miami x Seattle Sounders – Apple TV+
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
21h – Chorillo FC (F) x Orlando Pride (F) – Disney+
23h – Vancouver Rise FC (F) x Gotham FC (F) – Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
21h – Central FC x Moca – Disney+
Copa Sul-Americana (quartas de final)
21h30 – Lanús x Fluminense – SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
Brasileirão Série B
21h35 – Chapecoense x Athletico-PR – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Copa Mundo do Futsal continua nesta terça-feira
A Copa Mundo do Futsal Sub-19 reunirá 16 equipes de sete países diferentes no Complexo Esportivo do SESI Blumenau. O torneio acontecerá entre 15 e 21 de setembro de 2025 na cidade catarinense, com a participação de clubes tradicionais como Corinthians, Boca Juniors, Vasco e o Palma Futsal, atual tricampeão da Champions League de Futsal. Em seu canal no YouTube, o Lance! será responsável pela transmissão de todos os jogos.
A competição contará com representantes do Brasil, Argentina, Colômbia, Espanha, Tailândia, Estados Unidos e Guatemala. Os participantes disputarão a fase de grupos entre 15 e 18 de setembro, seguida das etapas eliminatórias que definirão o campeãono dia 21 do mesmo mês.
Argentina e Colômbia, nações bem posicionadas no ranking FIFA da modalidade, chegam com forte representação. Da Ásia, o Black Pearl United representa a Tailândia, país que vem demonstrando evolução no cenário mundial do futsal. O Boca Juniors conquistou sua vaga através da seletiva argentina, enquanto o Salaz garantiu participação vencendo a classificatória colombiana.
O Atlas se apresenta como principal força colombiana, enquanto o NY Ecuador representa os Estados Unidos, país onde já participou de diversas edições de torneios organizados pelo Mundo do Futsal. Entre as novidades desta edição estão o São Joseense, equipe paranaense que disputa o Campeonato Brasileiro, e o Finca de Las Nubes, da Guatemala.
