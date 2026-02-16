Jogo de cria do Vasco esquenta debate entre os europeus: 'Muito subestimado'

A atuação de um jogador revelado pelo Vasco esquentou demais um debate nas redes sociais europeias na tarde da última sexta-feira (13). O jovem Andrey Santos foi titular no duelo entre Chelsea e Hull City, e teve atuação de gala na partida.

O Chelsea venceu o Hull City por 4 a 0 nesta sexta-feira (13), no MKM Stadium, em partida válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Andrey Santos, ex-Vasco, esteve no onze inicial e fez uma grande jogo.

O jovem meio-campista não marcou gols ou deu assistências, mas sua presença em campo foi facilmente notada pelos torcedores do Chelsea. Nas redes sociais, os ingleses valorizaram a capacidade do jovem formado pelo Vasco fazer o jogo andar. Veja os comentários abaixo:

Andrey Santos, ex-Vasco, em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

Veja comentários sobre Andrey Santos, ex-Vasco

Tradução sobre o cria do Vasco: Tenho pedido essa habilidade para todos os nossos meio-campistas. Esses três ou quatro toques acabam com qualquer chance de incisão no nosso ataque. Caicedo, Enzo, Palmer, todos ótimos jogadores, mas gostam de dar muitos toques antes de passar a bola. E nesse meio tempo, os pequenos espaços na defesa se fecham.

Tradução sobre o jovem revelado pelo Vasco: Jogador muito subestimado

Tradução sobre o meia brasileiro: Andrey Santos vai ser um grande de peso até o final de 2026, vale facilmente seis vezes o que pagamos por ele, um jogador de verdade.

Tradução sobre o cria do Vasco: Não teríamos visto Andrey Santos no mesmo patamar que vemos hoje se ele estivesse sob o comando de Marseca. Não vou dizer que ele seja um técnico ruim, no entanto. Cada técnico tem um jogador específico em quem pode confiar para fazer uma coisa ou outra, dependendo do seu estilo de jogo. Mas acho que Marseca percebeu um pouco tarde o quão útil esse cara poderia ser, e Liam, que já havia trabalhado com ele, soube exatamente como explorar esse potencial.

