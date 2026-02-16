Quem faz mais falta: Raphinha ou Yamal? Veja números do Barcelona sem os craques

Conteúdo Especial

Desfalque na dura derrota do Barcelona sofrida para o Atlético de Madrid por 4 a 0, Raphinha deve retornar a campo para enfrentar o Girona, pela La Liga. O clube catalão busca retomar a liderança do Campeonato Espanhol e dar uma resposta após se complicar na Copa do Rei.

Na atual temporada, Raphinha é considerado uma peça essencial no Barcelona, uma vez que o clube tem resultados bem diferentes com e sem o brasileiro em campo. Nem Lamine Yamal tem uma ausência tão sentida quando não está nos gramados.

O Lance! traz um comparativo sobre o desempenho do Barcelona com Raphinha e Yamal em campo, mas também na ausência deles. Os números levam em consideração as partidas perdidas por lesões ou suspensões.

Raphinha ou Yamal: quem o Barcelona sente mais falta?

Com 22 jogos realizados na temporada pelo Barcelona, Raphinha conquistou 20 vitórias, teve um empate e foi derrotado apenas uma vez na derrota sofrida por 3 a 0 para o Chelsea, pela Champions League. Com isso, os culés possuem um aproveitamento de 92,4% com o brasileiro em campo.

No entanto, Raphinha vem sofrendo com lesões musculares ao longo da temporada, e o brasileiro desfalcou o Barcelona em 13 jogos por questões clínicas. Nessa amostragem, o clube catalão soma apenas sete vitórias, um empate e cinco derrotas, o que representa um aproveitamento de 56,4% sem o jogador em campo.

Por outro lado, Lamine Yamal se manteve mais saudável até o ponto atual da temporada e fez 31 jogos pelo Barcelona. Nesse período, os culés conquistaram 24 vitórias, tiveram dois empates e cinco derrotas, o que confere aos blaugranas um aproveitamento de 78,4% com a presença do vice-colocado da Bola de Ouro em campo.

Sem Lamine Yamal, o Barcelona fez apenas seis jogos por conta de uma pubalgia enfrentada pelo craque no início da temporada, além da suspensão de uma partida. Nesses confrontos, o clube catalão conquistou cinco vitórias e sofreu apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 83,3% sem o camisa 10 nos gramados.

Raphinha e Yamal possuem impactos diferentes nos resultados do Barcelona (Arte: NotebookLM)

No único jogo em que tanto Raphinha, quanto Yamal não estiveram em campo, o Barcelona sofreu o que era antes do jogo com o Atlético de Madrid sua pior derrota na temporada. Na ocasião, os culés levaram uma goleada por 4 a 1 do Sevilla, pela 8ª rodada da La Liga.

Desempenho individual dos craques culés

Em campo, Raphinha e Lamine Yamal são os principais nomes do Barcelona na atual temporada, e os números provam isso. Os culés balançaram as redes 99 vezes até aqui, e a dupla tem participação direta em 46,4% das vezes por conta de seus gols e assistências. Mas como é o desempenho individual dos dois jogadores?

Em 22 jogos na temporada, Raphinha marcou 13 gols, o que faz com que seja o 3º maior goleador do Barcelona na temporada empatado com Lewandowski. Além disso, o brasileiro soma cinco assistências, o que indica que o camisa 11 precisa de 0,81 partidas para participar de um gol de sua equipe.

Com uma média de 0,59 gols por partida, Raphinha também tem a melhor marca do elenco à frente de jogadores como Ferran Torres (0,5), Yamal (0,48), Lewandowski (0,44), Fermín (0,33) e Rashford (0,29), que são as principais armas ofensivas do time de Hansi-Flick.

Por outro lado, Yamal tem 15 gols em 31 jogos, o que faz com que seja o vice-artilheiro do Barcelona na temporada. O camisa 10 é o maior garçom da equipe com 13 assistências ao lado de Marcus Rashford, o que representa que o jovem de 18 anos precise de 0,9 partidas para participar de um gol pelo clube catalão.

Números de Raphinha e Yamal na temporada pelo Barcelona (Arte: NotebookLM)

Hansi-Flick dá a palavra final

No domingo (15), Hansi-Flick foi questionado sobre a importância de Raphinha no Barcelona e a importância de seu retorno após uma nova lesão muscular. O treinador rasgou elogios ao brasileiro e colocou um ponto final na discussão entre quem teria sido melhor na última temporada entre o camisa 11 e Lamine Yamal.

- Ele é importante, sempre disse isso. Sentimos falta dele. Ele eleva o nível de dinamismo e intensidade. Para mim, na temporada passada ele foi o melhor jogador do mundo.

Nesta segunda-feira (16), Raphinha voltará a campo para defender o Barcelona contra o Girona, pela 24ª rodada da La Liga, às 17h (de Brasília).

