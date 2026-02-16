Wesley, cria do Flamengo, vira assunto em jogo da Roma: 'Tem misericórdia'

O lateral Wesley, formado nas categorias de base do Flamengo, virou assunto nas redes sociais depois do duelo entre Roma e Napoli, na tarde deste domingo (15). O lateral foi titular no jogo válido pelo Campeonato Italiano.

Com grande atuação do lateral brasileiro, a Roma empatou com o Napoli fora de casa. Wesley, cria do Flamengo, deu uma assistência e sofreu um pênalti na partida. Apesar do grande jogo, nem tudo são rosas. Na penalidade, o jovem sofreu uma lesão e precisou sair do duelo.

Nas redes sociais, torcedores da Roma e brasileiros lamentaram demais a lesão do lateral-direito da Seleção de Carlo Ancelotti. Veja os comentários abaixo:

Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Veja comentários sobre Wesley, ex-Flamengo

Tradução sobre o cria do Flamengo: Tem misericórdia de mim. Wesley está ferido. Vamos ver como chegamos aqui, droga, mesmo que Wesley esteja assim, estaremos cobertos de neve, meus queridos.

Tradução sobre o jovem revelado pelo Flamengo: Essa penalidade nos custou dois jogadores, Wesley e Malen. Espero que não seja nada sério.

Tradução sobre lesão de Wesley, ex-Flamengo: Sinceramente? Ele não consegue pegar a bola, não há jogada para pegar a bola e Wesley torce o tornozelo.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Um resultado justo e um ponto importante. Agora precisamos recuperar nossos jogadores: Dybala, Soule, Ferguson, Koné. E garantir que a lesão de Wesley não seja grave.

