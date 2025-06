Pentacampeão da Champions League pelo Real Madrid, Toni Kroos deixou os gramados em 2024 como um dos grandes meio-campistas de sua geração. Entusiasta do bom futebol, o alemão acompanhou o sucesso do rival Barcelona na temporada 2024/25 do sofá de casa. O time de Hansi Flick foi pauta da última edição do podcast "Einfach mal Luppen", apresentado pelo craque e pelo irmão Felix Kroos.

Na análise, os irmãos Kroos conversavam sobre pontualidade em times de futebol e como os treinadores lidam com isso. Assim, o Barcelona ganhou espaço devido ao caso de atraso de dois jogadores da equipe em uma reunião do time. Na ocasião, Jules Koundé e Iñaki Peña ficaram de fora do plantel titular de Hansi Flick como forma de punição.

A situação fez Toni refletir sobre as diferentes maneiras que o meio do futebol encara os atrasos de membros de um clube. Para o alemão, a diferença está na cultura da instituição. Felix, que também foi jogador de futebol entre 2008 e 2021, concordou com o pensamento do irmão.

— São filosofias diferentes. No Real Madrid, eles teriam rido. Muitas vezes você não sabia quem estava atrasado, o jogador ou o técnico. É uma mentalidade diferente, não deixar ninguém jogar porque chegou cinco minutos atrasado para uma reunião — disse o histórico camisa 8 merengue.

— Eles são simplesmente diferentes. Ambos são bons. Pode-se dizer que a mentalidade de Flick é tipicamente alemã — completou.

No último sábado (7), a lenda merengue voltou a campo em amistoso organizado pela Fundação Real Madrid. Na partida contra o ex-jogadores do Borussia Dortmund, Toni marcou de pênalti foi ovacionado pela torcida ao ser substituído aos 34 minutos da segunda etapa.

