É evidente que, apesar das condições físicas instáveis e do desempenho abaixo do esperado, o nome de Neymar permanece recorrente nas discussões sobre a Seleção Brasileira, em razão da qualidade técnica demonstrada ao longo de sua carreira. Principal expoente da última geração do futebol nacional, o camisa 10 do Santos voltou a ser tema na imprensa internacional. Desta vez, o jornal espanhol "Marca" destacou sua ausência na lista do técnico Carlo Ancelotti.

Jornal "Marca" sobre a ausência de Neymar na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Uma questão de forma e substância (título). O treinador italiano não cederá a nenhum tipo de pressão (subtítulo).

Segundo o jornal, o italiano foi direto ao justificar a ausência de Neymar: trata-se de uma decisão estritamente técnica. Na avaliação dele, o desempenho recente e, sobretudo, as condições físicas do jogador ainda não o credenciam a retornar à lista de convocados. Embora reconheça a trajetória e o carisma do camisa 10, Ancelotti entende que outras opções oferecem, neste momento, maior segurança.

— O treinador tem clareza sobre isso e não cederá a pressões de qualquer tipo. Não é algo pessoal, é esportivo, e Neymar está escolhendo o caminho errado em sua luta para retornar à seleção, algo que teria um grande impacto em todos os aspectos e também é levado em consideração na hora de selecionar um jogador para qualquer seleção — escreveu o "Marca", em matéria assinada pelo jornalista José Félix Diaz.

A publicação ressalta que a escolha não representa um afastamento definitivo do atacante dos planos para a Copa do Mundo de 2026. O comandante evita polêmicas públicas e reforça que não pretende fornecer explicações individuais a cada atleta preterido.

— Ancelotti não conta com ele no momento , mas isso não significa que esteja fechando as portas para o ex-jogador do Barça. A análise de seu jogo e os dados obtidos sobre sua condição física são os motivos pelos quais o técnico brasileiro prefere considerar outras alternativas , apesar de estar ciente do ruído que sua ausência criaria, em um elenco que não inclui todos os jogadores que disputarão a Copa do Mundo de 2026 — completou.

Além disso, o jornal destaca que Neymar tem se manifestado publicamente contra a ausência, cobrando mais transparência da comissão técnica. Segundo o "Marca", essa postura é considerada um erro estratégico pelo estafe da Seleção. Apesar disso, Ancelotti adota um tom cauteloso e mantém as portas abertas para um eventual retorno do jogador, desde que apresente evolução física e desempenho compatível com as exigências da equipe.

— Ninguém, nem mesmo o próprio Ancelotti, nega o desejo e a ânsia de Neymar em retornar à elite , mas, por enquanto, não condiz com o tipo de futebol que demonstra claramente que ele está de volta ao seu melhor. O que o técnico da seleção não vai fazer é dar explicações pessoais a cada um dos jogadores brasileiros que ele não convoca, que é o que Neymar parece exigir com suas declarações. Sabe-se que o ex-jogador do Barcelona é uma referência, mas também é verdade que estou afastado da elite há algum tempo — finalizou.

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para duelo contra o Chile, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

