Futebol Internacional

Jornal espanhol expõe decisão de Rodrygo no Real Madrid: ‘Realizou seu desejo’

Camisa 11 ficará no clube para disputar posição com Vini Jr

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL MALLORCA
Xabi Alonso, técnico do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes,
Dia 04/09/2025
15:33
  • Matéria
  Matéria

Após uma das principais novelas da última janela de transferências, Rodrygo permaneceu no Real Madrid. O brasileiro perdeu espaço na temporada passada sob o comando de Carlo Ancelotti e agora deposita suas expectativas no novo ciclo liderado por Xabi Alonso. Em sua sétima temporada no clube espanhol, o atacante encara o momento como um possível recomeço na carreira.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Jornal "As" sobre Rodrygo no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Rodrygo aceita o desafio (título). Ele realizou seu desejo de permanecer no Madrid, apesar dos rumores, e quer brigar por uma vaga de titular onde acredita ser melhor, na esquerda e competindo com Vini (subtítulo).

O jornal espanhol "As", em matéria assinada pelo jornalista Manu de Juan, analisou a situação de Rodrygo para a atual temporada. O texto relembra o desempenho do camisa 11 no Mundial de Clubes — primeira competição sob a gestão de Alonso — em que o brasileiro teve poucas oportunidades. Foi titular apenas na estreia, contra o Al-Hilal, quando deu uma assistência. No total, somou menos de 100 minutos em campo na Copa.

7️⃣ Vini Jr 🆚 Rodrygo 1️⃣1️⃣

A análise avança para o cenário atual, no qual o jornal projeta uma disputa direta entre Rodrygo e Vini Jr pela titularidade na ponta-esquerda. Historicamente, o Menino da Vila atuou majoritariamente pelo lado direito do ataque, já que Vinícius ocupava o setor esquerdo nos últimos anos. No entanto, segundo o "As", a vaga no lado preferido por ambos está em aberta nesta temporada, com os dois brasileiros como principais concorrentes.

— Porque Xabi já teve mais de uma conversa com Rodrygo, como o próprio reconheceu publicamente, e nessas conversas, o brasileiro disse ao treinador que quer ser uma opção em sua posição preferida: ponta esquerda. A partir daí, com a capacidade de driblar por dentro e encontrar chutes precisos da entrada da área, é aqui que Rodrygo quer deixar sua marca nesta temporada. Xabi aceitou a premissa, embora ambos saibam que têm um elemento adicional no plano: Vinícius — escreveu o "As".

— Xabi quer fomentar a competição interna dentro do time, e até agora, isso já está dando resultados: em Oviedo, Vinícius foi substituído e Rodrygo foi titular, deixando uma boa impressão, e quando Vini saiu do banco, deixou sua marca com um gol e uma assistência — finalizou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

Rodrygo e Vini Jr juntos em treino do Real Madrid
Rodrygo (à esquerda) e Vini Jr (à direita) em aquecimento pelo Real Madrid (Foto: Adrian Dennis/AFP)

