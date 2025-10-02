Seleção ‘perde’ valor de mercado após lesão e mudança na convocação de Ancelotti

Um dia após anunciar sua terceira convocação na Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti já precisou fazer uma alteração na sua lista por conta da lesão de um dos atletas. Vanderson, lateral do Monaco, da França, sofreu lesão muscular durante a partida do seu time contra o Manchester City, pela Champions League, na tarde de quarta-feira, horas depois do anúncio do italiano. A troca alterou o valor de mercado do elenco.

Com a saída de Vanderson, a Seleção Brasileira "perdeu" valor, já que o substituto chamado por Ancelotti vale menos que o lateral que atua no futebol europeu. O nome escolhido foi Vitinho, do Botafogo, que também integrou a última lista do Brasil após o mesmo Vanderson se machucar e também deixar a convocação do treinador, no fim de agosto.

Vitinho é o terceiro jogador que atua no futebol brasileiro que integrará a lista de Ancelotti para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente, nos países adversários. Além do lateral do alvinegro carioca, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, também representam equipes do Brasileirão.

Em termos numéricos, a Seleção tem um elenco com um valor de 14 milhões de euros menor, o equivalente a R$ 87 milhões na cotação mais atualizada. Vanderson tem valor de mercado apontado em 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões), enquanto Vitinho é apontado com 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Ao analisar as cifras gerais, o valor do elenco tem uma alteração mínima. A lista inicial estava avaliada em 1,07 bilhão de euros, ou R$ 6,69 bilhões. Agora, o valor é de 1,06 bilhão de euros aproximadamente, o que representa R$ 6,65 bilhões. O setor dos laterais sai de 90 milhões de euros (R$ 563 milhões) para 84 milhões de euros (R$ 538 milhões).

Veja valor da convocação de Ancelotti

Goleiros

Ederson - 18 milhões de euros (R$ 112,57 milhões)

Bento - 11 milhões de euros (R$ 68,79 milhões)

Hugo Souza - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)

Laterais

Caio Henrique - 15 milhões de euros (R$ 93,81 milhões)

Douglas Santos - 9 milhões de euros (R$ 56,29 milhões)

Vitinho (Botafogo) - 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões)

Wesley - 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões)

Carlos Augusto - 26 milhões de euros (R$ 162,60 milhões)

Zagueiros

Gabriel Magalhães - 75 milhões de euros (R$ 469,05 milhões)

Éder Militão - 30 milhões de euros (R$ 187,62 milhões)

Lucas Beraldo - 25 milhões de euros (R$ 156,35 milhões)

Fabrício Bruno - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)

Meio-campistas

Bruno Guimarães - 80 milhões de euros (R$ 500,32 milhões)

André - 28 milhões de euros (R$ 175,11 milhões)

Casemiro - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)

João Gomes - 40 milhões de euros (R$ 250,16 milhões)

Joelinton - 35 milhões de euros (R$ 218,89 milhões)

Lucas Paquetá - 28 milhões de euros (R$ 175,11 milhões)

Atacantes