Lance! Biz

Seleção ‘perde’ valor de mercado após lesão e mudança na convocação de Ancelotti

Troca de laterais na lista fez equipe diminuir o valor de mercado; veja os valores

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 02/10/2025
16:44
Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a Seleção (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraVitinho, do Botafogo, foi convocado para a Seleção Brasileira mais uma vez. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Um dia após anunciar sua terceira convocação na Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti já precisou fazer uma alteração na sua lista por conta da lesão de um dos atletas. Vanderson, lateral do Monaco, da França, sofreu lesão muscular durante a partida do seu time contra o Manchester City, pela Champions League, na tarde de quarta-feira, horas depois do anúncio do italiano. A troca alterou o valor de mercado do elenco.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal.

Com a saída de Vanderson, a Seleção Brasileira "perdeu" valor, já que o substituto chamado por Ancelotti vale menos que o lateral que atua no futebol europeu. O nome escolhido foi Vitinho, do Botafogo, que também integrou a última lista do Brasil após o mesmo Vanderson se machucar e também deixar a convocação do treinador, no fim de agosto.

Vitinho é o terceiro jogador que atua no futebol brasileiro que integrará a lista de Ancelotti para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente, nos países adversários. Além do lateral do alvinegro carioca, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, também representam equipes do Brasileirão.

Em termos numéricos, a Seleção tem um elenco com um valor de 14 milhões de euros menor, o equivalente a R$ 87 milhões na cotação mais atualizada. Vanderson tem valor de mercado apontado em 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões), enquanto Vitinho é apontado com 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Ao analisar as cifras gerais, o valor do elenco tem uma alteração mínima. A lista inicial estava avaliada em 1,07 bilhão de euros, ou R$ 6,69 bilhões. Agora, o valor é de 1,06 bilhão de euros aproximadamente, o que representa R$ 6,65 bilhões. O setor dos laterais sai de 90 milhões de euros (R$ 563 milhões) para 84 milhões de euros (R$ 538 milhões).

Vitinho, lateral do Botafogo, atuando pela Seleção Brasileira
Vitinho, lateral do Botafogo, atuando pela Seleção Brasileira contra a Bolívia. (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)

Veja valor da convocação de Ancelotti

Goleiros

  • Ederson - 18 milhões de euros (R$ 112,57 milhões)
  • Bento - 11 milhões de euros (R$ 68,79 milhões)
  • Hugo Souza - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)

Laterais

  • Caio Henrique - 15 milhões de euros (R$ 93,81 milhões)
  • Douglas Santos - 9 milhões de euros (R$ 56,29 milhões)
  • Vitinho (Botafogo) - 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões)
  • Wesley - 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões)
  • Carlos Augusto - 26 milhões de euros (R$ 162,60 milhões)

Zagueiros

  • Gabriel Magalhães - 75 milhões de euros (R$ 469,05 milhões)
  • Éder Militão - 30 milhões de euros (R$ 187,62 milhões)
  • Lucas Beraldo - 25 milhões de euros (R$ 156,35 milhões)
  • Fabrício Bruno - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães - 80 milhões de euros (R$ 500,32 milhões)
  • André - 28 milhões de euros (R$ 175,11 milhões)
  • Casemiro - 10 milhões de euros (R$ 62,54 milhões)
  • João Gomes - 40 milhões de euros (R$ 250,16 milhões)
  • Joelinton - 35 milhões de euros (R$ 218,89 milhões)
  • Lucas Paquetá - 28 milhões de euros (R$ 175,11 milhões)

Atacantes

  • Vinicius Jr - 170 milhões de euros (R$ 1,063 bilhão)
  • Gabriel Martinelli - 55 milhões de euros (R$ 343,97 milhões)
  • Rodrygo - 90 milhões de euros (R$ 562,86 milhões)
  • Estêvão - 60 milhões de euros (R$ 375,24 milhões)
  • Luiz Henrique - 25 milhões de euros (R$ 156,35 milhões)
  • Matheus Cunha - 60 milhões de euros (R$ 375,24 milhões)
  • Richarlison - 20 milhões de euros (R$ 125,08 milhões)
  • Igor Jesus - 15 milhões de euros (R$ 93,81 milhões)

