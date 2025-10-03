Com CR7 em busca de recorde, Portugal anuncia convocação para Eliminatórias

O técnico Roberto Martínez divulgou, nesta sexta-feira (3), a lista de convocação com os selecionados para os próximos compromissos de Portugal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção lusa enfrenta a Irlanda no dia 11 de outubro e, três dias depois, encara a Hungria.

Líder isolado do grupo F, com seis pontos em duas partidas, Portugal chega às rodadas de outubro embalado e com expectativa sobre Cristiano Ronaldo, que pode ampliar sua marca como maior artilheiro da história do futebol de seleções e se aproximar da sonhada marca de 1000 gols oficiais.

Entre as novidades, estão os retornos de Matheus Nunes (Manchester City) e Rafael Leão (Milan), recuperado de lesão. Já o lateral João Cancelo ficou fora devido a problemas físicos, sendo substituído por Nélson Semedo (Fenerbahçe).

Confira a lista de convocados da seleção de Portugal

Goleiros:

Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting)

Defensores:

Diogo Dalot (Manchester United)

Nélson Semedo (Fenerbahçe)

Nuno Mendes (PSG)

Rúben Dias (Manchester City)

Gonçalo Inácio (Sporting)

António Silva (Benfica)

Renato Veiga (Villarreal)

Meias:

João Palhinha (Tottenham)

Rúben Neves (Al Hilal)

João Neves (PSG)

Matheus Nunes (Manchester City)

Vitinha (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Pedro Gonçalves (Sporting)

Bernardo Silva (Manchester City)

Atacantes:

João Félix (Al Nassr)

Francisco Trincão (Sporting)

Francisco Conceição (Juventus)

Pedro Neto (Chelsea)

Rafael Leão (Milan)

Gonçalo Ramos (PSG)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Cristiano Ronaldo está mais uma vez presente na lista de convocação de Portugal (Foto: John MacDougall/AFP)

