Com CR7 em busca de recorde, Portugal anuncia convocação para Eliminatórias
Seleção Portuguesa é convocada para duelos das Eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Roberto Martínez divulgou, nesta sexta-feira (3), a lista de convocação com os selecionados para os próximos compromissos de Portugal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção lusa enfrenta a Irlanda no dia 11 de outubro e, três dias depois, encara a Hungria.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Lúcio de Castro: O ‘novo’ Fifagate e a máfia de colarinho limpo
Futebol Internacional03/10/2025
- Futebol Internacional
Julián Álvarez: é craque ou só mídia?
Futebol Internacional03/10/2025
- Futebol Internacional
Igor Jesus é criticado em derrota do Nottingham Forest na Europa League
Futebol Internacional02/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Líder isolado do grupo F, com seis pontos em duas partidas, Portugal chega às rodadas de outubro embalado e com expectativa sobre Cristiano Ronaldo, que pode ampliar sua marca como maior artilheiro da história do futebol de seleções e se aproximar da sonhada marca de 1000 gols oficiais.
Entre as novidades, estão os retornos de Matheus Nunes (Manchester City) e Rafael Leão (Milan), recuperado de lesão. Já o lateral João Cancelo ficou fora devido a problemas físicos, sendo substituído por Nélson Semedo (Fenerbahçe).
Confira a lista de convocados da seleção de Portugal
Goleiros:
- Diogo Costa (Porto),
- José Sá (Wolverhampton),
- Rui Silva (Sporting)
Defensores:
- Diogo Dalot (Manchester United)
- Nélson Semedo (Fenerbahçe)
- Nuno Mendes (PSG)
- Rúben Dias (Manchester City)
- Gonçalo Inácio (Sporting)
- António Silva (Benfica)
- Renato Veiga (Villarreal)
Meias:
- João Palhinha (Tottenham)
- Rúben Neves (Al Hilal)
- João Neves (PSG)
- Matheus Nunes (Manchester City)
- Vitinha (PSG)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Pedro Gonçalves (Sporting)
- Bernardo Silva (Manchester City)
Atacantes:
- João Félix (Al Nassr)
- Francisco Trincão (Sporting)
- Francisco Conceição (Juventus)
- Pedro Neto (Chelsea)
- Rafael Leão (Milan)
- Gonçalo Ramos (PSG)
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias