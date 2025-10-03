menu hamburguer
Futebol Internacional

Com CR7 em busca de recorde, Portugal anuncia convocação para Eliminatórias

Seleção Portuguesa é convocada para duelos das Eliminatórias

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 03/10/2025
10:23
Cristiano Ronaldo - Portugal
imagem cameraCristiano Ronaldo celebrando título da Nations League por Portugal (Foto: Tobias Schwarz/AFP)
O técnico Roberto Martínez divulgou, nesta sexta-feira (3), a lista de convocação com os selecionados para os próximos compromissos de Portugal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção lusa enfrenta a Irlanda no dia 11 de outubro e, três dias depois, encara a Hungria.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Líder isolado do grupo F, com seis pontos em duas partidas, Portugal chega às rodadas de outubro embalado e com expectativa sobre Cristiano Ronaldo, que pode ampliar sua marca como maior artilheiro da história do futebol de seleções e se aproximar da sonhada marca de 1000 gols oficiais.

Entre as novidades, estão os retornos de Matheus Nunes (Manchester City) e Rafael Leão (Milan), recuperado de lesão. Já o lateral João Cancelo ficou fora devido a problemas físicos, sendo substituído por Nélson Semedo (Fenerbahçe).

Confira a lista de convocados da seleção de Portugal

Goleiros:

  1. Diogo Costa (Porto),
  2. José Sá (Wolverhampton),
  3. Rui Silva (Sporting)

Defensores:

  • Diogo Dalot (Manchester United)
  • Nélson Semedo (Fenerbahçe)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Rúben Dias (Manchester City)
  • Gonçalo Inácio (Sporting)
  • António Silva (Benfica)
  • Renato Veiga (Villarreal)

Meias:

  • João Palhinha (Tottenham)
  • Rúben Neves (Al Hilal)
  • João Neves (PSG)
  • Matheus Nunes (Manchester City)
  • Vitinha (PSG)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Pedro Gonçalves (Sporting)
  • Bernardo Silva (Manchester City)

Atacantes:

  • João Félix (Al Nassr)
  • Francisco Trincão (Sporting)
  • Francisco Conceição (Juventus)
  • Pedro Neto (Chelsea)
  • Rafael Leão (Milan)
  • Gonçalo Ramos (PSG)
  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
Cristiano Ronaldo está mais uma vez presente na lista de convocação de Portugal (Foto: John MacDougall/AFP)
