Argentina 'copia' Brasil e passa a punir jogador que subir na bola

Um ano depois de a Comissão de Arbitragem da CBF emitir orientação aos árbitros para punir com cartão amarelo o jogador que subir com os dois pés em cima da bola e marcar tiro livre indireto, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) decidiu adotar o mesmo procedimento no futebol argentino. Nos dois casos, as entidades consideram se tratar de "conduta antidesportiva".

continua após a publicidade

➡️Imprensa argentina compara derrota do Fluminense com trauma da Seleção: 'Maracanazo'

Na quarta-feira (15), a Direção Nacional de Arbitragem (DNA), órgão da AFA que comanda a arbitragem argentina, emitiu circular aos árbitros do país com a nova orientação.

"Nos dirigimos a vocês para abordar um tema relevante em nosso futebol que, em teoria, gera impacto negativo em nosso esporte. Isso se deve a uma conduta específica que tem provocado confusão no ambiente do jogo. Esta prática gera confrontos generalizados e prejudica significativamente a imagem de um esporte com ampla projeção nacional e internacional", diz o início do comunicado.

continua após a publicidade

Na sequência, a DNA explica a "infração" e o motivo de ela passar a ser coibida pela arbitragem.

"Consiste em um jogador saltar sobre a bola com os dois pés, com a intenção de provocar a equipe adversária. Essa ação, além do risco de lesão para o jogador, causa grandes transtornos durante as partidas", justifica a chefia de arbitragem da AFA.

A circular foi emitida quatro dias após Julián Palacios, do Unión Santa Fé, ter subido na bola no jogo com o Estudiantes, no sábado (11), pela 14ª rodada do Apertura. O lance irritou jogadores do Estudiantes e gerou tensão nas arquibancadas, tendo reflexos inclusive após o apito final. Detalhe: o jogo foi disputado em La Plata, e o Unión perdeu de virada por 2 a 1.

continua após a publicidade

No início de abril do ano passado, a CBF emitiu circular semelhante dias após Memphis Depay ter subido na bola na final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras. Na ocasião, o lance também gerou confusão generalizada e terminou com dois expulsos.

Em 2023, quando atuava pelo Santos, Soteldo subiu na bola durante partida com o Vasco na Vila Belmiro, quando os santistas já venciam por 3 a 1 — o jogo acabaria 4 a 1. Assim como nos outros casos, também houve briga entre jogadores. O venezuelano acabou expulso.

Em 2023, Soteldo subiu na bola em jogo com o Vasco e confusão se instalou (Reprodução/TV Globo)

💰 Receba 100% de volta em aposta extra na Novibet hoje!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.