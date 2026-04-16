Um ex-alvo de Corinthians e Palmeiras foi decisivo para o Independiente Rivadavia, na noite desta quarta-feira (15), contra o Fluminense pela Libertadores. O atacante Alex Arce marcou o gol da primeira vitória do clube argentino fora de casa em torneios internacionais.

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Em 2024, quando Arce estava na LDU, Corinthians e Palmeiras tentaram a contratação do centroavante paraguaio. Naquele ano, o atleta marcou 35 gols em 44 jogos pelo clube equatoriano e foi muito disputado na janela de transferências.

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Apesar de algumas negociações com o futebol brasileiro, Arce acabou ficando mais meia temporada na LDU. No segundo semestre de 2025, o atacante se transferiu para o Independiente Rivadavia e tem sido titular no clube argentino.

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Alex Arce, ex-alvo de Corinthians e Palmeiras, decidiu jogo contra o Fluminense (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Temporada do ex-alvo de Corinthians e Palmeiras

Desde que chegou no clube argentino, Alex Arce marcou sete gols em 22 jogos. Em 2026, são 10 jogos e três gols. O atacante vive a expectativa, inclusive, de disputar a Copa do Mundo com a Seleção Paraguaia, que conta com três atletas do elenco alviverde: Sosa, Maurício e Gustavo Gómez.

Contra o Fluminense, o ex-alvo de Corinthians e Palmeiras foi bastante acionado, mesmo no Maracanã. No segundo tempo, depois de bate-rebate perto da área tricolor, o paraguaio aproveitou a sobra e fuzilou para dar a vitória e liderança ao Rivadavia.

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