A dura eliminação do Barcelona na Champions League continua repercutindo na mídia espanhola. Na entrevista coletiva desta quarta-feira (14), Hansi Flick defendeu o zagueiro Ronald Araújo, acusado de ser o principal culpado pela eliminação da equipe diante da Inter de Milão.

— Conversamos com Ronald Araújo. Todos cometemos erros em Milão. Todos falhamos em algum momento, não importa a profissão. Todos nós já passamos por situações assim, o fundamental é como lidar com elas. É por isso que quero proteger o Araújo, ele não foi o único que cometeu um erro — disse Flick, treinador do Barcelona.

Nas redes sociais, torcedores apontaram o zagueiro Ronald Araújo como responsável pelo revés no San Siro, e fizeram críticas ao desempenho recente do uruguaio. Um dia após a derrota, o próprio defensor assumiu a culpa pelos gols decisivos dos italianos.

Na ocasião, o uruguaio foi vilanizado após o confronto por conta do terceiro gol da Inter. Já aos 48 minutos do segundo tempo, o camisa 4, que entrou minutos antes no lugar de Iñigo Martínez, não conseguiu acompanhar o experiente zagueiro Acerbi, de 37 anos, e falhou em travar a finalização que conduziu o confronto ao tempo extra, e consequentemente, à eliminação na Itália.

O fim da trajetória do Barça nesta edição do torneio continental marcou o fim do sonho de conquistar a terceira Tríplice Coroa de sua história. Campeã da Supercopa da Copa do Rei e com possibilidade de vencer a La Liga antecipadamente, a equipe buscava o título da Champions pela sexta vez para coroar a mágica temporada.

Não é a primeira vez 💭

Em 2024, o uruguaio também foi duramente crucificado no âmbito europeu. Na volta das quartas de final frente ao Paris Saint-Germain, o jogador cometeu falta em Barcola e foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, quando os Blaugranas venciam por 1 a 0 em Montjuïc e 4 a 2 no agregado. A superioridade numérica foi bem aproveitada pelos franceses, que viraram o confronto para 4 a 1 e calaram a Catalunha.

Ronald chegou a ser titular indiscutível em determinado momento, e teve atuações memoráveis na temporada 2022/23, que terminou com título de La Liga. Porém, perdeu espaço principalmente com a chegada de Hansi Flick à Barcelona e alguns problemas físicos.

