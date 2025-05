Barcelona pode ser campeão da La Liga ‘sem jogar’; entenda

Líder do Campeonato Espanhol com sete pontos de vantagem para o Real Madrid, o Barcelona só entra em campo na quinta-feira (15), quando visita o Espanyol para fazer clássico catalão. Os Culés, porém, podem confirmar o título de La Liga antes mesmo da partida em questão. Isso porque o Real, segundo colocado, joga a 'vida' nesta quarta-feira (14), em casa, contra o Mallorca.

Pressionado e depois de perder o quarto El Clásico na temporada, o Real Madrid volta a campo para receber o Mallorca, no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada de La Liga. Para os Merengues, apenas a vitória interessa, uma vez que qualquer tropeço significa que o Barcelona é o campeão espanhol de 2024/25.

Caso o Real Madrid empate, a diferença iria para seis pontos. Neste sentido, mesmo se o clube da capital vencesse todos os dois jogos restantes, e o Barça perdesse os últimos três, as equipes terminariam com a mesma pontuação. Fato é que o critério de desempate é o confronto direto e o Barcelona venceu em ambos os turnos. Ou seja, seria confirmado como campeão já nesta quarta.

Outro cenário de título nesta quarta é caso o Real Madrid perca para o Mallorca. Assim, o Barcelona manteria os sete pontos de diferença, ficando sem mais chances de ser alcançado no topo, se confirmando como campeão de La Liga sem ao menos entrar em campo contra o Espanyol.

Será a 28ª vez que o Barcelona sagra-se campeão de La Liga, sendo o primeiro título desde a temporada 2022/23. No século, será a 11ª conquista, ficando a frente do rival Real Madrid, que conquistou o troféu mais importante do país em nove oportunidades.

Hansi Flick celebra com comissão técnica a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Próximos jogos do Barcelona

⚽ Espanyol

📆 Quinta-feira, 15 de maio

⏰ 15h30 (de Brasília)

🏟️ RCDE Stadium

⚽ Villarreal

📆 Domingo, 18 de maio

⏰ 13h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio Olímpico Lluís Companys

⚽ Athletic Bilbao

📆 Domingo, 25 de maio

⏰ a definir

🏟️ San Mamés