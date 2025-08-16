Galatasaray faz primeira proposta por Ederson, segundo jornalista
Manchester City recusou a proposta, mesmo com Donnarumma na mira do clube
- Matéria
- Mais Notícias
O Galatasaray fez a primeira proposta ao Manchester City para contratar o goleiro Ederson, de 31 anos. Porém, a diretoria dos Cityzens recusaram a oferta, por esperarem um valor maior. Caso o brasileiro deixe o clube, os ingleses miram a contratação de Gianluigi Donnarumma, de saída do PSG. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Enzo Maresca critica zagueiros do Chelsea: ‘Um dos piores’
Futebol Internacional16/08/2025
- Fora de Campo
Europeus reagem à decisão de ex-Flamengo sobre futuro: ‘Tarde demais’
Fora de Campo15/08/2025
- Futebol Internacional
Premier League: veja a trajetória do Newcastle como o ‘novo rico’ do futebol mundial
Futebol Internacional16/08/2025
➡️ Saiba quais brasileiros vão disputar a Premier League 2025/26
Ederson fora dos planos?
Pep Guardiola abriu o jogo sobre as possível saída de Ederson do Manchester City na janela de transferências. Em coletiva, o espanhol foi questionado sobre uma hipotética conversa com o goleiro sobre a permanência ou saída do clube. O treinador afirmou não ter conversa com o brasileiro sobre o tema.
— Não (conversou comigo), se quiserem ir que venham falar comigo. Estou trabalhando com eles. Se quiserem ir, devem bater na minha porta — afirmou Pep.
A declaração de Guardiola se provou na prática que o clube ainda conta com o brasileiro. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Galatasaray ofereceu 10 milhões de euros por Ederson, mas o Manchester City recusou, considerando o valor baixo.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Donnarumma no City?
De saída do PSG, Gianluigi Donnarumma pode ser o substituto de Ederson no Manchester City. Segundo Fabrizio Romano, o goleiro italiano já abriu as portas ao clube inglês e não será um problema as negociações para se transferir.
Chegadas e saídas no Manchester City de Guardiola
A possível saída de Ederson faz parte do processo de reformulação do Manchester City, que teve uma temporada sem títulos em 2024/25. Nesta janela de transferências, o clube s chegadas de Reijnders, Cherki e Ait-Nouri como os principais nomes da janela.
Por outro lado, o elenco de Guardiola perdeu Jack Grealish para o Everton, De Bruyne para o Napoli e emprestou o zagueiro brasileiro Vitor Reis para o Girona, da Espanha. Além de Ederson, outro brasileiro pode ser negociado, já que o ponta Savinho é alvo do Tottenham.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias