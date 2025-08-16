menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Galatasaray faz primeira proposta por Ederson, segundo jornalista

Manchester City recusou a proposta, mesmo com Donnarumma na mira do clube

imagem cameraEderson em ação pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)
João Pedro Rodrigues
Manchester (ING)
Dia 16/08/2025
08:37
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Galatasaray fez a primeira proposta ao Manchester City para contratar o goleiro Ederson, de 31 anos. Porém, a diretoria dos Cityzens recusaram a oferta, por esperarem um valor maior. Caso o brasileiro deixe o clube, os ingleses miram a contratação de Gianluigi Donnarumma, de saída do PSG. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Ederson fora dos planos?

Pep Guardiola abriu o jogo sobre as possível saída de Ederson do Manchester City na janela de transferências. Em coletiva, o espanhol foi questionado sobre uma hipotética conversa com o goleiro sobre a permanência ou saída do clube. O treinador afirmou não ter conversa com o brasileiro sobre o tema.

— Não (conversou comigo), se quiserem ir que venham falar comigo. Estou trabalhando com eles. Se quiserem ir, devem bater na minha porta — afirmou Pep.

A declaração de Guardiola se provou na prática que o clube ainda conta com o brasileiro. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Galatasaray ofereceu 10 milhões de euros por Ederson, mas o Manchester City recusou, considerando o valor baixo.

Donnarumma no City?

De saída do PSG, Gianluigi Donnarumma pode ser o substituto de Ederson no Manchester City. Segundo Fabrizio Romano, o goleiro italiano já abriu as portas ao clube inglês e não será um problema as negociações para se transferir.

Chegadas e saídas no Manchester City de Guardiola

A possível saída de Ederson faz parte do processo de reformulação do Manchester City, que teve uma temporada sem títulos em 2024/25. Nesta janela de transferências, o clube s chegadas de Reijnders, Cherki e Ait-Nouri como os principais nomes da janela.

Por outro lado, o elenco de Guardiola perdeu Jack Grealish para o Everton, De Bruyne para o Napoli e emprestou o zagueiro brasileiro Vitor Reis para o Girona, da Espanha. Além de Ederson, outro brasileiro pode ser negociado, já que o ponta Savinho é alvo do Tottenham.

Éderson em ação pelo Manchester City (Foto: Reprodução/Instagram)
Éderson em ação pelo Manchester City (Foto: Reprodução/Instagram)

