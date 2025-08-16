Ander Herrera crava favorito na La Liga e opina sobre artilheiro: ‘Vai destruir’

Ídolo do Athletic Bilbao, Ander Herrera surpreendeu em palpite sobre o favorito a conquistar o Campeonato Espanhol e opiniou também sobre a artilharia do torneio. O espanhol que acumula passagens por Manchester United e PSG comentou sobre o início da competição em coletiva organizada pela La Liga.

Atualmente no Boca Juniors, o meia vê o Real Madrid como favorito apesar do Barcelona ser o atual campeão nacional, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. No entanto, Ander Herrera vê o clube catalão e o Atlético de Madrid lutando pelo título da La Liga até as últimas rodadas.

- A briga pela La Liga não será somente entre Real e Barça. O Atlético de Madrid precisa lutar novamente pelo título, como fez no passado. Eu acho que eles têm grandes jogadores, investiram muito dinheiro e são obrigador a lutar. Não precisam vencer e não são favoritos, mas precisam lutar. Têm que chegar nos úlitmos cinco jogos da La Liga com chances e perspectivas. Vejo o Real Madrid como favorito, por como eles terminaram na última temporada, mas também por causa do novo treinador, dos jogadores que contrataram. Mbappé também precisa dar um passo à frente e se tornar o melhor jogador da La Liga. Eles querem a revanche. Esses componentes fazem o Real Madrid favoritos, Mas Barcelona e Atlético de Madrid lutarão nos últimos cinco jogos.

Ander Herrera também opiniou sobre quem acha que vai conquistar o Troféu Pichichi, que é dado ao artilheiro da La Liga. Na sequência, o espanhol também foi sincero sobre a chegada de Rashford ao Barcelona, uma vez que ambos atuaram juntos no Manchester United.

- Eu apostaria a artilharia em Mbappé. Acho que Mbappé vai destruir nessa temporada. Conheço Marcus (Rashford). Ele teve um grande impacto na Inglaterra, no United. Era inacreditável em algumas temporadas. Ele teve altos e baixos. As expectativas são altas, a qualidade é muito grande, mas temos que ver se ele consegue manter a longo prazo, não somente por três ou quatro jogos. Ele pode fazer um grande impacto. A qualidade está lá. Mas vimos altos e baixos na carreira. E tem uma coisa muito importante: ele tem muita fome de mostrar o que é capaz de dar. Estou otimista com ele.

Na sexta-feira (15), a La Liga deu o pontapé inicial com duas partidas: o Villarreal venceu o Real Oviedo por 2 a 0, em casa, enquanto o Rayo Vallecano conquistou um grande triunfo por 3 a 1 sobre o Girona, fora de casa. Neste sábado (16), o Barcelona faz sua estreia diante do Mallorca, às 14h30 (de Brasília).

Veja outras respostas de Ander Herrera sobre a La Liga

Fase do Athletic Bilbao

- Athletic está fazendo as coisas muito bem nos últimos anos. Promovem jogadores todos os anos e nos últimos anos foram capazes de permanecer com jogadores chaves. É difícil dizer que eles vão lutar com Real , Barça e Atlético pelo título, mas isso seria uma pressão ou uma expectativa que eles não merecem, no bom sentido. Não podemos colocar a pressão para lutar por títulos, porque eles não gastam dinheiro como os principais clubes. Vão jogar a Champions, vão lutar pela Copa do Rei. Conseguiram manter jogadores importantes no time. Podem competir com grandes times em um jogo, mas não sei se conseguem em 38 jogos. Eles foram capazes de manter Nico, contrataram Arezo e eles fazendo as coisas bem.

Diferença do passado para o presente do Bilbao

- O Athletic está sendo capaz de manter Vivian, Sancet, Unai Simon, Nico Williams... Isso coloca o Athletic próximo dos três grandes clubes. Temos que reconher isso. No passado, eles eram incapazes de manter (os jogadores) no clube. Na minha terceira temporada, eu fiz esforço para assinar um novo contrato. Eles sabem quem são os jogadores importantes e tentam dar novos contratos, como fizeram com Vivian, Sancet, e contratos longos para mantê-los. Era um jeito diferente de trabalhar. Agora, eles fazem isso no momento certo para manter os bons jogadores.

Nico Williams

- Ele decidiu ficar, porque ele pensa que pode lutar por títulos. Ele pode lutar por competições europeias todos os anos e ele se sente importante lá. Nico se sente em casa, sente que pode ser um jogador-chave nos próximos 10 anos. Ele é muito faminto, ele gosta de ganhar, lutar por títulos, levar o Athletic ao próximo passo. É difícil, mas acho que ele tem isso na mente dele.

