Europeus reagem à decisão de ex-Flamengo sobre futuro: ‘Tarde demais’

Lucas Paquetá, ex-Flamengo, pode deixar o West Ham nas próximas semanas, de acordo com informações do jornalista Fabrízio Romano. Os europeus comentaram muito sobre a decisão de Lucas Paquetá depois que a informação começou a circular.

continua após a publicidade

O brasileiro criado no Flamengo, inocentado das acusações de manipulação de apostas esportivas após dois anos de investigação, analisa possíveis opções fora do clube ainda neste mercado de transferências. Ele já teve seu nome ligado ao Flamengo e ao Manchester City.

➡️Atitude de sonho do Flamengo com Messi viraliza: ‘Uma vergonha’

Assim que a informação sobre a decisão de Lucas Paquetá circulou na Europa, os torcedores começaram a se manifestar nas redes sociais. Veja abaixo.

continua após a publicidade

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja reação dos europeus à decisão de Lucas Paquetá, ex-Flamengo

"Faça acontecer"

"Ele deveria ficar no West Ham. Nenhum clube vai comprá-lo"

O futuro do craque

Ainda não há propostas na mesa do meio-campista criado no Flamengo, que lidou com o processo ao longo do tempo. Todavia, com o interesse de um movimento ganhando força, é possível que haja aproximações de clubes europeus até o Deadline Day, previsto para o primeiro dia de setembro.

O nome de Paquetá foi listado no Manchester City. O central foi elogiado publicamente pelo técnico Pep Guardiola em 2023, e as conversas chegaram a ser iniciadas entre as partes. Todavia, com a explosão da denúncia, as movimentações esfriaram, com os Cityzens escolhendo esperar pelo fim das investigações.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com as apurações em andamento, as seguidas comissões técnicas da Seleção Brasileira optaram por não convocar o atleta. Em diferentes períodos, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti deixaram o camisa 10 dos Hammers fora de listas por conta do caso de manipulações, mas deixaram claro que ainda contavam com seu futebol.