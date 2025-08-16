Enzo Maresca critica zagueiros do Chelsea: ‘Um dos piores’
Treinador dos Blues espera contratação de novo defensor para substituir Levi Colwill, lesionado por grande parte da temporada
O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, concedeu, na última sexta-feira (15), uma entrevista coletiva antes da estreia da equipe Premier League, contra o Crystal Palace, neste domingo (17). Na esteira da grave lesão ligamentar de Levi Colwill, o comandante italiano não poupou críticas a dois possíveis substitutos do zagueiro, os franceses Wesley Fofana e Benoît Badiashile, ao relembrar de partidas ruins dos franceses na temporada passada.
Com Colwill fora por grande parte da temporada, ainda há incerteza se o Chelsea utilizará uma "solução caseira" ou trará um novo jogador, pedido pelo treinador na entrevista. Entre as opções no elenco, os Blues contam com o recém-chegado Jorel Hato, vindo do Ajax, Tosin Adarabioyo, Renato Veiga, Josh Acheampong, Wesley Fofana e Benoit Badiashile. Porém, em relação aos zagueiros franceses, Maresca acredita que ambos não possuem condições de substituir o inglês.
"Um dos piores"
Sobre Fofana, Maresca relembrou da partida no início da temporada passada, fora de casa, contra o Bournemouth. Na ocasião, o francês participou diretamente de um pênalti, ao recuar a bola de forma errada para o goleiro Robert Sanchez, que cometeu pênalti em Evanilson. Apesar do lance, o goleiro espanhol defendeu a penalidade cobrada pelo atacante brasileiro e o Chelsea venceu por 1 a 0, com gol de Nkunku na reta final. Mesmo com o resultado positivo, o treinador italiano não esqueceu a atuação ruim de Wesley.
— Olha, o Fofana jogou 45 minutos nessa posição (zagueiro central). Foi o primeiro tempo contra o Bournemouth, fora de casa. Provavelmente um dos piores tempos desde que começamos — afirmou Maresca.
Além do desempenho, Fofana tem problemas de lesão. Desde que chegou ao Chelsea, em 2022, o zagueiro soma apenas 34 partidas.
Badiashille na final da Conference
Na decisão da UEFA Conference League, o Chelsea virou para cima do Real Betis e se sagrou campeão ao derrotar os espanhóis por 4 a 1. Mas a equipe inglesa teve um primeiro tempo ruim defensivamente, com falhas de Badiashile e Malo Gusto. Coincidência ou não, após a saída do zagueiro francês, que deu lugar a Colwill, os Blues tomaram o controle da partida, empataram e buscaram o resultado para conquistar o troféu. Na coletiva, Maresca relembrou a ocasião para afirmar que Benoît não será o substituto de Colwill durante a temporada.
— Badiashile jogou pelo meio na final da Conference League, no primeiro tempo. Estávamos perdendo por 1 a 0. Mudamos para o Levi e vencemos por 4 a 1. Não é a mesma coisa — ressaltou o treinador.
Zagueiro novo
Na coletiva, Maresca deixou claro que precisa de um novo zagueiro para substituir a ausência de Colwill, que rompeu o ligamento cruzado anterior durante a pré-temporada. A necessidade é justamente por ter apenas Tosin Adarabioyo e o jovem Josh Acheampong como zagueiros centrais.
— Construímos com Colwill no meio. No ano passado, jogamos 64 jogos com Levi e Tosin. O único que consegue fazer bem esse trabalho é o Tosin. Os outros conseguem se adaptar. O Hato nunca jogou com três no meio. Ele não é um zagueiro central — iniciou Enzo Maresca.
— Também temos jogadores, que infelizmente, têm alguns problemas e é por isso que eu disse que o clube sabe exatamente o que eu penso sobre os zagueiros — completou.
Estreia do Chelsea na Premier League
O Chelsea encara o Crystal Palace pela primeira rodada da Premier League, neste domingo (17), às 10h, em Stamford Bridge.
