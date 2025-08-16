menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Enzo Maresca critica zagueiros do Chelsea: ‘Um dos piores’

Treinador dos Blues espera contratação de novo defensor para substituir Levi Colwill, lesionado por grande parte da temporada

Enzo Maresca comanda treino do Chelsea antes de estreia no Mundial (Foto: Chelsea FC)
imagem cameraEnzo Maresca está no comando do Chelsea desde 2024 (Foto: Chelsea FC)
João Pedro Rodrigues
Londres (ING)
Dia 16/08/2025
07:44
O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, concedeu, na última sexta-feira (15), uma entrevista coletiva antes da estreia da equipe Premier League, contra o Crystal Palace, neste domingo (17). Na esteira da grave lesão ligamentar de Levi Colwill, o comandante italiano não poupou críticas a dois possíveis substitutos do zagueiro, os franceses Wesley Fofana e Benoît Badiashile, ao relembrar de partidas ruins dos franceses na temporada passada.

Com Colwill fora por grande parte da temporada, ainda há incerteza se o Chelsea utilizará uma "solução caseira" ou trará um novo jogador, pedido pelo treinador na entrevista. Entre as opções no elenco, os Blues contam com o recém-chegado Jorel Hato, vindo do Ajax, Tosin Adarabioyo, Renato Veiga, Josh Acheampong, Wesley Fofana e Benoit Badiashile. Porém, em relação aos zagueiros franceses, Maresca acredita que ambos não possuem condições de substituir o inglês.

"Um dos piores"

Sobre Fofana, Maresca relembrou da partida no início da temporada passada, fora de casa, contra o Bournemouth. Na ocasião, o francês participou diretamente de um pênalti, ao recuar a bola de forma errada para o goleiro Robert Sanchez, que cometeu pênalti em Evanilson. Apesar do lance, o goleiro espanhol defendeu a penalidade cobrada pelo atacante brasileiro e o Chelsea venceu por 1 a 0, com gol de Nkunku na reta final. Mesmo com o resultado positivo, o treinador italiano não esqueceu a atuação ruim de Wesley.

— Olha, o Fofana jogou 45 minutos nessa posição (zagueiro central). Foi o primeiro tempo contra o Bournemouth, fora de casa. Provavelmente um dos piores tempos desde que começamos — afirmou Maresca.

Além do desempenho, Fofana tem problemas de lesão. Desde que chegou ao Chelsea, em 2022, o zagueiro soma apenas 34 partidas.

Wesley Fofana Chelsea
Wesley Fofana em ação pelo Chelsea (Foto: AFP)

Badiashille na final da Conference

Na decisão da UEFA Conference League, o Chelsea virou para cima do Real Betis e se sagrou campeão ao derrotar os espanhóis por 4 a 1. Mas a equipe inglesa teve um primeiro tempo ruim defensivamente, com falhas de Badiashile e Malo Gusto. Coincidência ou não, após a saída do zagueiro francês, que deu lugar a Colwill, os Blues tomaram o controle da partida, empataram e buscaram o resultado para conquistar o troféu. Na coletiva, Maresca relembrou a ocasião para afirmar que Benoît não será o substituto de Colwill durante a temporada.

— Badiashile jogou pelo meio na final da Conference League, no primeiro tempo. Estávamos perdendo por 1 a 0. Mudamos para o Levi e vencemos por 4 a 1. Não é a mesma coisa — ressaltou o treinador.

Badiashile chegou ao Chelsea em 2023 (Foto: Divulgação/ Chelsea)
Badiashile chegou ao Chelsea em 2023 (Foto: Divulgação/ Chelsea)

Zagueiro novo

Na coletiva, Maresca deixou claro que precisa de um novo zagueiro para substituir a ausência de Colwill, que rompeu o ligamento cruzado anterior durante a pré-temporada. A necessidade é justamente por ter apenas Tosin Adarabioyo e o jovem Josh Acheampong como zagueiros centrais.

— Construímos com Colwill no meio. No ano passado, jogamos 64 jogos com Levi e Tosin. O único que consegue fazer bem esse trabalho é o Tosin. Os outros conseguem se adaptar. O Hato nunca jogou com três no meio. Ele não é um zagueiro central — iniciou Enzo Maresca.

— Também temos jogadores, que infelizmente, têm alguns problemas e é por isso que eu disse que o clube sabe exatamente o que eu penso sobre os zagueiros — completou.

Levi Colwill falou com a imprensa nesta sexta-feira (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Levi Colwill está fora de grande parte da temporada 2025/26 por conta de uma lesão ligamentar no joelho (Foto: Buda Mendes / AFP)

Estreia do Chelsea na Premier League

O Chelsea encara o Crystal Palace pela primeira rodada da Premier League, neste domingo (17), às 10h, em Stamford Bridge.

