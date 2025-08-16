Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (16/08/2025)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (16), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das primeiras rodadas de Premier League e La Liga, das séries A, B, C e D do Brasileirão e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 16 de agosto de 2025)
Brasileirão
Ceará x RB Bragantino – 16h – Premiere
Fluminense x Fortaleza – 16h – Premiere
Sport x São Paulo – 18h30 – Record, CazéTV e Premiere
Vitória x Juventude – 18h30 – Premiere
Corinthians x Bahia – 21h – Sportv e Premiere
Premier League
Aston Villa x Newcastle – 8h30 – ESPN e Disney+
Brighton x Fulham – 11h – Disney+
Sunderland x West Ham – 11h – ESPN e Disney+
Tottenham x Burnley – 11h – Xsports e Disney+
Wolves x Manchester City – 13h30 – Disney+
Campeonato Espanhol
Mallorca x Barcelona – 14h30 – ESPN e Disney+
Valencia x Real Sociedad – 16h30 – ESPN e Disney+
Supercopa da Alemanha
Stuttgart x Bayern de Munique – 15h30 – Xsports, CazéTV e OneFootball
Brasileirão Série B
Remo x Botafogo-SP – 16h – RedeTV!, SportyNet (TV fechada), Desimpedidos e Disney+
Vila Nova x Goiás – 18h30 – Disney+
Brasileirão Série C
Maringá x Retrô – 17h – SportyNet+
Ponte Preta x Itabaiana – 17h – DAZN e SportyNet (TV fechada, PPV e YouTube)
ABC x Guarani – 19h30 – DAZN e SportyNet+
CSA x Ituano – 19h30 – SportyNet+
Brasileirão Série D
Ceilândia x Barra – 16h – Metrópoles (YouTube)
Manauara x ASA – 16h – Metrópoles (YouTube)
Maranhão x Central – 16h – Metrópoles (YouTube)
Rio Branco-ES x Inter de Limeira – 17h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Japonês
Kashima Antlers x Fukuoka – 6h – Canal GOAT
Urawa Red Diamonds x Nagoya Grampus – 7h – Canal GOAT
Vissel Kobe x Yokohama FC – 7h – Canal GOAT
Copa da Alemanha
FK Pirmasens x Hamburgo – 8h – Disney+
Eintracht Norderstedt x St. Pauli – 10h30 – Disney+
SV Hemelingen x Wolfsburg – 10h30 – Disney+
SV Sandhausen x RB Leipzig – 10h30 – ESPN 2 e Disney+
Sportfreunde Lotte x Freiburg – 13h – Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Wrexham x West Brom – 8h30 – ESPN 2 e Disney+
Blackburn x Birmingham – 11h – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Racing Santander x Castellón – 12h – Disney+
Copa da Itália
Venezia x Mantova – 13h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Como x Sudtirol – 13h30 – SportyNet (YouTube)
Cagliari x Virtus Entella – 15h45 – SportyNet (YouTube)
Cremonese x Palermo – 16h15 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Eslovaco
Slovan Bratislava x MFK Skalica – 13h – OneFootball e TV do Zé (YouTube)
Campeonato Uruguaio
Juventud x Miramar Misiones – 13h – Disney+
Liverpool-URU x Montevideo Wanderers – 15h30 – Disney+
Nacional-URU x Progreso – 18h – Disney+
Copa da Liga Escocesa
Rangers x Alloa Athletic – 13h45 – Canal GOAT
Campeonato Holandês
Excelsior x Feyenoord – 13h45 – Disney+
Campeonato Francês
Monaco x Le Havre – 14h – CazéTV
Campeonato Egípcio
Zamalek x Al Mokawloon – 15h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Copa Paulista
Botafogo-SP x Francana – 15h – Ulisses TV (YouTube)
Grêmio Prudente x Linense – 15h – Paulistão (YouTube)
Inter de Limeira x Itapirense – 15h – Paulistão (YouTube)
Noroeste x Monte Azul – 15h – Paulistão (YouTube)
Santo André x Oeste – 15h – Paulistão (YouTube)
São Bento x Primavera – 15h – Paulistão (YouTube)
São José x Portuguesa Santista – 15h – Paulistão (YouTube)
Taubaté x São Caetano – 15h – Paulistão (YouTube)
União São João x Comercial – 15h – Paulistão (YouTube)
XV de Piracicaba x Paulista – 15h – Paulistão (YouTube)
Amistoso
Inter de Milão x Olympiacos – 15h30 – SportyNet (YouTube)
Atalanta x Juventus – 15h45 – OneFootball
Bologna x OFI Crete – 15h45 – OneFootball
Brasileirão feminino
São Paulo (F) x Ferroviária (F) – 16h – TV Brasil e Sportv
NWSL (Liga feminina dos EUA)
Kansas City Current x Orlando Pride – 17h – Canal GOAT
Campeonato Peruano
UTC x Juan Pablo II College – 17h15 – Fanatiz
Binacional x Sporting Cristal – 19h30 – Fanatiz
Alianza Lima x ADT Tarma – 22h – Fanatiz
Campeonato Português
Estrela da Amadora x Benfica – 16h30 – Disney+
MLS
CF Montréal x DC United – 20h30 – Apple TV+
Charlotte FC x Real Salt Lake – 20h30 – Apple TV+
Inter Miami x Los Angeles Galaxy – 20h30 – Apple TV+
New England Revolution x Los Angeles FC – 20h30 – Apple TV+
New York Red Bulls x Philadelphia Union – 20h30 – Apple TV+
Orlando City x Sporting Kansas City – 20h30 – Apple TV+
Toronto FC x Columbus Crew – 20h30 – Apple TV+
Austin FC x FC Dallas – 21h30 – Apple TV+
Chicago Fire x St. Louis City – 21h30 – Apple TV+
Minnesota United x Seattle Sounders – 21h30 – Apple TV+
Colorado Rapids x Atlanta United – 22h30 – Apple TV+
Portland Timbers x FC Cincinnati – 23h30 – Apple TV+
Campeonato Mexicano (Apertura)
Toluca x Pumas – 00h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
