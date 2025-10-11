Em noite inspirada de Haaland, a Noruega goleou Israel por 5 a 0, neste sábado (11), em Oslo, e deu mais um passo importante rumo à Copa do Mundo de 2026. O atacante do Manchester City foi o grande destaque do jogo, marcando três gols, mas começou a partida de forma incomum: desperdiçando dois pênaltis consecutivos antes de comandar a vitória.

O resultado deixa a seleção norueguesa muito próxima da vaga direta no Grupo I das Eliminatórias Europeias, mantendo 100% de aproveitamento e ampliando para nove pontos a vantagem sobre a vice-líder Itália – que ainda tem dois jogos a menos.

Haaland começa mal mas marca três gols

O início da partida foi de tensão para os donos da casa. Logo aos três minutos, Haaland teve a chance de abrir o placar após Patrick Berg ser derrubado na área, mas Daniel Peretz, goleiro israelense, defendeu a cobrança. O árbitro mandou repetir o pênalti por adiantamento do goleiro, e o craque do City novamente desperdiçou.

O que parecia um pesadelo virou combustível. Aos 18 minutos, a Noruega abriu o placar em gol contra de Anan Khalaili, e o time de Ståle Solbakken ganhou confiança. O segundo gol veio logo depois: Haaland recebeu lançamento de Sørloth, invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para Peretz, marcando o 2 a 0.

Haaland comemorando gol marcando contra Israel (Foto: Fredrik Varfkell/AFP)

A pressão continuou, e o Israel acabou cedendo novamente – desta vez com Idan Nachmias, que desviou contra a própria meta, ampliando para 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Haaland mostrou porque é um dos atacantes mais letais do mundo. De cabeça, fez o quarto gol norueguês e, pouco depois, completou o hat-trick ao aproveitar cruzamento de Antonio Nusa.

O camisa 9 chegou a 51 gols em 46 jogos pela seleção, e já soma 12 gols em seis partidas nas Eliminatórias, liderando o ranking de artilheiros da competição. Com o feito, o jogador atingiu a marca de 21 gols na temporada somando clube e seleção, consolidando o início avassalador que vem tendo em 2025.

Protestos e tensão política marcam a partida em Oslo

A goleada norueguesa aconteceu sob forte clima político. Antes da bola rolar, cerca de mil manifestantes pró-Palestina marcharam até o Ullevaal Stadion, carregando bandeiras e faixas com mensagens sobre a guerra em Gaza. O protesto, organizado de forma pacífica, pediu a exclusão de Israel de competições internacionais, ecoando o apelo recente da presidente da Federação Norueguesa, Lise Klaveness, que defende uma posição mais dura contra o país asiático.

A manifestação ocorreu um dia após o anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediado pelos Estados Unidos. Apesar da trégua, o clima em Oslo foi de alerta: o público foi reduzido para 3 mil pessoas e o esquema de segurança foi reforçado.

Dentro do estádio, torcedores noruegueses também expressaram solidariedade à Palestina. Uma bandeira gigante foi estendida nas arquibancadas e faixas com os dizeres “Let Children Live” (“Deixem as crianças viver”) foram exibidas durante o hino de Israel, quando parte do público vaiou a execução.

A Fifa e a Uefa monitoram o caso, já que a exibição de símbolos políticos em partidas oficiais viola regulamentos das entidades. A Federação Norueguesa, por sua vez, anunciou que doará toda a renda do jogo à ONG Médicos Sem Fronteiras, em apoio às vítimas civis do conflito.

Noruega perto da vaga, Israel em crise

Com a vitória, a Noruega manteve a liderança isolada e pode garantir a classificação antecipada na próxima rodada, diante da Estônia, também em casa. O time de Solbakken busca voltar a uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência, desde a edição de 1998, na França.

Do outro lado, Israel vive momento delicado, dentro e fora de campo. A equipe acumula apenas uma vitória nas Eliminatórias e enfrenta dificuldades logísticas e emocionais desde o início da guerra em Gaza, que afetou concentrações, viagens e até a realização de amistosos.

