Itália está escalada para mais um jogo decisivo na briga por vaga na Copa do Mundo
Comandada por Gennaro Gattuso, Azzurra enfrenta a Estônia neste sábado
- Matéria
- Mais Notícias
Tudo pronto para mais um duelo decisivo nas Eliminatórias Europeias. A Itália, comandada por Gennaro Gattuso, e a Estônia definiram os times que entram em campo neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn. A partida é crucial para a Azzurra na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Sob o comando do novo técnico Gennaro Gattuso, a Itália busca se reerguer após o trauma de ficar fora das duas últimas Copas do Mundo. A "nova era" tem sido marcada por jogos eletrizantes, mas também por tensão interna, como um recente desentendimento entre o treinador e o capitão Donnarumma. A Azzurra precisa de uma vitória convincente para seguir firme na briga por uma vaga em 2026.
Do outro lado, a Estônia entra em campo como a grande zebra do confronto. Ocupando a 129ª posição no ranking da Fifa, a equipe tem apenas três pontos no grupo e enfrenta uma grave crise ofensiva, com mais de 300 minutos sem marcar um gol, um problema evidenciado no recente empate em 0 a 0 com Andorra.
Confira as escalações:
ESTÔNIA
Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets, Kait, Soomets, Saarma; Tanm.
Técnico: J. Henn
ITÁLIA
Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.
Tudo sobre o jogo entre Estônia e Itália (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Estônia x Itália
7ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: A. Le Coq Arena, Tallinn (EST)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Serdar Gözübüyük
🚩 Assistentes: Erwin Zeinstra e Patrick Inia (assistentes), Joey Kooij (quarto árbitro)
📺 VAR: Rob Dieperink
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias