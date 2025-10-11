menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com vaga na Copa do Mundo em risco, estrela do Liverpool é criticada

Atacante dos Reds sofre com falta de pré-temporada

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/10/2025
15:32
Isak no aquecimento de Liverpool x Everton (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraIsak no aquecimento de Liverpool x Everton (Foto: Darren Staples / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jornal inglês "The Telegraph" destacou a fase complicada de Alexander Isak, atacante do Liverpool, tanto no clube quanto na seleção sueca. O veículo aponta que a falta de pré-temporada, causada pela greve forçada que o jogador fez para deixar o Newcastle, tem comprometido seu desempenho e até colocado em risco a vaga da Suécia na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o jornal, Isak “conseguiu o que queria” ao forçar sua saída para o Liverpool neste verão europeu — mas o custo tem sido alto. O atacante recusou-se a treinar e a jogar pelo Newcastle durante semanas, até conseguir a transferência por 130 milhões de libras, valor recorde na história do futebol britânico.

continua após a publicidade

Desde então, o sueco ainda busca ritmo de jogo. Ele participou de apenas seis partidas e marcou um gol, situação que o técnico Arne Slot admitiu não ser ideal.

— Isak está praticamente fazendo a pré-temporada jogando partidas oficiais — afirmou o treinador dos Reds.

Segundo o "Telegraph", o jogador fez menos de duas semanas de treinos completos antes de abandonar as atividades no Newcastle, passando mais de um mês treinando sozinho. Embora o Liverpool tenha aceitado a condição física do atleta ao contratá-lo, a falta de preparo vem cobrando um preço.

continua após a publicidade

Momento na seleção da Suécia

A má fase também afeta a seleção sueca. Nas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa, Isak jogou apenas 18 minutos na derrota para Kosovo e passou em branco novamente diante da Suíça. Com apenas um ponto em três jogos, a Suécia ocupa a lanterna do grupo, e parte da torcida já pediu a saída do técnico Jon Dahl Tomasson.

Isak em ação pela Suécia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)
Isak em ação pela Suécia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias