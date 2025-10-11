Com vaga na Copa do Mundo em risco, estrela do Liverpool é criticada
Atacante dos Reds sofre com falta de pré-temporada
O jornal inglês "The Telegraph" destacou a fase complicada de Alexander Isak, atacante do Liverpool, tanto no clube quanto na seleção sueca. O veículo aponta que a falta de pré-temporada, causada pela greve forçada que o jogador fez para deixar o Newcastle, tem comprometido seu desempenho e até colocado em risco a vaga da Suécia na Copa do Mundo.
De acordo com o jornal, Isak “conseguiu o que queria” ao forçar sua saída para o Liverpool neste verão europeu — mas o custo tem sido alto. O atacante recusou-se a treinar e a jogar pelo Newcastle durante semanas, até conseguir a transferência por 130 milhões de libras, valor recorde na história do futebol britânico.
Desde então, o sueco ainda busca ritmo de jogo. Ele participou de apenas seis partidas e marcou um gol, situação que o técnico Arne Slot admitiu não ser ideal.
— Isak está praticamente fazendo a pré-temporada jogando partidas oficiais — afirmou o treinador dos Reds.
Segundo o "Telegraph", o jogador fez menos de duas semanas de treinos completos antes de abandonar as atividades no Newcastle, passando mais de um mês treinando sozinho. Embora o Liverpool tenha aceitado a condição física do atleta ao contratá-lo, a falta de preparo vem cobrando um preço.
Momento na seleção da Suécia
A má fase também afeta a seleção sueca. Nas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa, Isak jogou apenas 18 minutos na derrota para Kosovo e passou em branco novamente diante da Suíça. Com apenas um ponto em três jogos, a Suécia ocupa a lanterna do grupo, e parte da torcida já pediu a saída do técnico Jon Dahl Tomasson.
