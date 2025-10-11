Craque do Bournemouth é alvo de grandes clubes da Premier League

O Liverpool entrou oficialmente na disputa pela contratação de Antoine Semenyo, atacante de 25 anos do Bournemouth. O jogador ganês tem se destacado na atual temporada da Premier League com seis gols e três assistências em apenas sete partidas disputadas. Neste sábado (11), fontes próximas ao clube confirmaram o interesse dos Reds pelo atleta, que também está na mira de Chelsea, Manchester United, Tottenham e Newcastle United.

O atacante do Bournemouth impressionou o Liverpool logo no primeiro confronto entre as equipes nesta temporada, quando marcou dois gols em Anfield, mesmo na derrota dos Cherries por 4 a 2. Sua atuação mais recente contra o Fulham, com dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 1 no Vitality Stadium, reforçou seu status como um dos principais jogadores da competição.

O interesse do Liverpool coincide com o momento de baixa produtividade de Mohamed Salah. O egípcio de 33 anos não tem apresentado seu melhor desempenho neste início de temporada 2025/26, apesar de ter renovado contrato em abril com validade até junho de 2027.

Antoine Semenyo em ação pelo Bournemouth (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Bournemouth avalia Semenyo em 75 milhões de libras (R$ 543,75 milhões), valor considerado alto, mas que reflete seu desempenho atual. Já o Chelsea, principal concorrente na negociação, estaria preparando uma proposta de 78 milhões de libras (cerca de R$ 565,5 milhões) pelo atacante.

Um fator que pode favorecer os Reds nesta negociação é a presença de Richard Hughes como diretor esportivo. Hughes trabalhou anteriormente no Bournemouth e foi responsável pela contratação de Semenyo para o clube, conforme reportado pelo jornal "The Mirror".

Apesar de ter assinado um novo contrato de cinco anos com o Bournemouth em julho, as especulações sobre a saída de Semenyo aumentaram devido às suas atuações de destaque no Vitality Stadium, onde tem ajudado os Cherries a conquistar resultados importantes nesta temporada.

Saul Isaksson-Hurst, preparador físico pessoal do jogador, afirmou que "é questão de tempo" para o atacante ganês deixar o Bournemouth e se juntar a um "grande clube". Já a imprensa espanhola reporta que o Liverpool está "determinado a competir" pelo jogador contra Manchester United e Tottenham.

Ainda não há confirmação se o Liverpool apresentará uma proposta formal pelo atacante ganês, considerando especialmente os investimentos já realizados pelo clube na última janela de transferências.

Antoine Semenyo na temporada

Semenyo é um dos destaques da sensação da temporada. Com seis gols e três assistências em oito partidas, o ponta é peça-fundamental no esquema do Bournemouth de Andoni Iraola. Os Cherries ocupam a quarta colocação da Premier League, com 14 pontos conquistados em sete rodadas disputadas.

